Di Battista non troverà posto nei libri di storia | mio padre sì Marina

Pd - Cirinnà : “M5s è come una bestia con tante teste - la smetta di mentire. Di Battista? Stia buono - non sarà mai sindaco di Roma” : Durissimo attacco pronunciato ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, all’indirizzo del M5S. “Il movimento è una di quelle bestie della mitologia con tante teste” – dichiara la parlamentare – “Ogni testa dice quello che vuole, pensa quello che vuole e magari morde anche la testa accanto. All’amica Casellati va il mio augurio di buon lavoro. La conosco e la rispetto, ma tornerà con le pive nel ...

Serie B Foggia-Bari - arbitra Chiffi. AbBattista per Frosinone-Empoli : ROMA - Sono stati ufficializzati i nomi degli a rbitri, degli assistenti e dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentasettima giornata di Serie B , in programma sabato 21 aprile alle ...

Serie B : Frosinone-Empoli a AbBattista : ANSA, - ROMA, 19 APR - Questi gli arbitri designati per le partite della 37/a giornata - 16/a di ritorno - di Serie B, in programma sabato 21 aprile alle ore 15. Brescia-Cesena: Pinzani; Cremonese-...

Serie B : Frosinone-Empoli a AbBattista : ANSA, - ROMA, 19 APR - Questi gli arbitri designati per le partite della 37/a giornata - 16/a di ritorno - di Serie B, in programma sabato 21 aprile alle ore 15. Brescia-Cesena: Pinzani; Cremonese-...

Frosinone-Empoli ad AbBattista : Questi gli arbitri designati per le partite della 37/a giornata - 16/a di ritorno - di Serie B, in programma sabato 21 aprile alle ore 15. Brescia-Cesena: Pinzani; Cremonese-Ascoli: Marinelli; Entella-...

M5s - Pizzarotti : “Di Maio e Di Battista? Rappresentano strategia comunicativa voluta. Il movimento non esiste più” : Duro attacco sferrato a Omnibus (La7) contro il M5S dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attualmente presidente della nuova forza politica “Italia in Comune”. L’ex pentastellato sottolinea che il neo-partito dei sindaci non vuole essere etichettato come di destra o di sinistra. E spiega: “E’ sicuramente vero che lo dice anche il M5S, che, però, non si è mai connotato, non ha mai precisato delle linee chiare in ...

M5s - Di Maio : “Di Battista su Salvini e Berlusconi? Non voleva sabotarmi”. Botta e risposta con Gruber : “Alessandro Di Battista ha paragonato Salvini a Dudù, il cane di Berlusconi? Non credo che abbia fatto quella battuta per sabotare qualcosa. Alessandro ha tutta la mia stima e la libertà di dire quello che vuole”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader del M5S, Luigi Di Maio, risponde al giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, che nelle parole al vetriolo pronunciate dall’ex deputato pentastellato, Alessandro Di ...

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : ... 'solo' giacca blu e camicia bianca - e non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti sulla politica. Poi alla Camera, un pranzo veloce in buvette e successivamente un lungo colloquio, in un bar ...

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : Luigi Di Maio era convinto di portare al Capo dello Stato i "passi in avanti fatti". E invece il secondo giro di consultazioni, chiuso con lo stallo 'certificato' da Sergio Mattarella, non ha fatto registrare progressi e anzi sembra mettere in un vicolo cieco i due protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Entrambi, a chiare lettere, hanno espresso la volontà di dar vita ad un governo M5s-Lega ma lo scoglio ...

M5S - Di Battista : “Mi auguro non si torni al voto. Movimento non ha paura” e agli italiani : “Svegliatevi” : “E’ complicato ritornare al voto con questa legge elettorale. Poi che fai? Si ricomincia? Certo il M5S non teme il voto, ma mi auguro che si possa trovare una soluzione. Altrimenti quando si approvano le leggi di cui il paese ha bisogno? Tra due anni? Il Paese non può permetterselo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a un incontro al Festival di Giornalismo di Perugia. Poi si rivolge anche al Pd sulla questione del reddito: ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia coraggio di staccarsi da Berlusconi - ma forse non può” : “Salvini ieri sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al Colle: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala ...

Di Battista : “Salvini sembrava Dudù. Spero che abbia coraggio di staccarsi da Berlusconi - ma forse non può” : “Salvini ieri sembrava Dudù”. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al Colle: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala ...