Destiny 2 | il live streaming de La Mente Bellica inizia oggi alle 19

eurogamer

: Alle 19 di oggi è in programma il live streaming de 'La Mente Bellica', la seconda espansione di #Destiny2. - Eurogamer_it : Alle 19 di oggi è in programma il live streaming de 'La Mente Bellica', la seconda espansione di #Destiny2. - Frances61296485 : Mio dio il balletto a modi coro annesso mi sento male sembra un concerto live delle destiny's child #GF15 - PGUfficialTwitt : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 24 aprile 2018)2 si arricchirà molto presto con una nuova espansione, la seconda, intitolata "La" che, come annunciato poco fa da Bungie, arriverà il prossimo 8 maggio.Stando al team di sviluppo questa espansione vi "trasporterà in posti nuovi per incontrare nuovi eroi e combattere nuovi nemici. Guadagnerete nuovo bottino e sarete impegnati in nuove attività". In occasione dell'annuncio, inoltre, Bungie confermò unper, 24 aprile.Ebbene,ore 19 di, avrà inizio ilde "La" sul canale ufficiale Twitch di Bungie. Sarà un'ottima occasione per scoprire la seconda espansione di2.Read more…