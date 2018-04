Delitto Sarah Scazzi | nuove rivelazioni e testimonianze sul Nove

Delitto di Avetrana : dalla scomparsa di Sarah Scazzi all’ultima sentenza : Due donne in carcere che si sono sempre dichiarate e ancora si dichiarano innocenti, nonostante la condanna in via definitiva all’ergastolo. Sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano. La sentenza della Cassazione è di un anno fa. Sono state loro, secondo i giudici, a uccidere Sarah Scazzi e a nasconderne il cadavere con l’aiuto di Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, condannato a 8 anni per il solo reato di occultamento di ...