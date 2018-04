Delitto Macchi | Stefano Binda condannato all' ergastolo

Omicidio Lidia Macchi - ergastolo per Stefano Binda : la sentenza 31 anni dopo il Delitto : I giudici della Corte d’Assise di Varese hanno condannato all’ergastolo il 50enne Stefano Binda per l'Omicidio di Lidia Macchi, la studentessa varesina massacrata con 29 coltellate la sera del 5...

Lidia Macchi - Stefano Binda condannato all'ergastolo - 31 anni dopo il Delitto : I giudici della Corte d'assise di Varese hanno condannato all'ergastolo Stefano Binda, unico imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto.I giudici della Corte d'assise di Varese, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno inflitto l'ergastolo a Binda escludendo l'aggravante dei motivi futili e abbietti condannandolo, invece, per ...

Delitto Macchi - ergastolo a Stefano Binda : Stefano Binda, accusato di essere il killer di Lidia Macchi, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha annunciato la Corte d'Assise di Varese. La sentenza arriva 31 anni dopo il brutale omicidio che aveva sconvolto la città lombarda.Risalire all'identità di Binda non è stato facile e ci sono voluti quasi trent'anni. L'uomo è stato arrestato solamente nel 2016, dopo che una sua amica aveva riconosciuto la sua grafia in una lettera inviata alla ...

Lidia Macchi - ergastolo a Stefano Binda 31 anni dopo il Delitto La fotostoria : Il cinquantenne di Brebbia fu arrestato a gennaio 2016 dopo che una sua amica dell’epoca riconobbe la sua grafia nel testo della lettera inviata da un anonimo alla famiglia della ragazza nel 1987