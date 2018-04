Delegazione Pd da Fico a Montecitorio Dem divisi sull' intesa con M5S

Delegazione Pd da Fico - via al colloquio tv Dem divisi sul dialogo con i Cinque Stelle : Marcucci, il capogruppo Pd (super renziano) al Senato: «Lontananza tra i programmi M5S e Pd. Ma le sorprese in politica sono possibili». Franceschini: trattiamo, ma Calenda dice no

Governo. Delegazione del Pd da Fico. Marcucci : strada in salita - ma non si escludono sorprese : La Delegazione del Pd dalle 14.30 è a colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà a quella del M5s. La Gelmini intanto - in vista di questo nuovo giro di consultazioni - invita l'alleato Matteo Salvini a cercare voti in Parlamento. Il leader del Carroccio intercettato dai cronisti a Montecitorio avverte: "Non esiste governo senza centrodesta". Leu: governo 5Stelle-Dem? : "Il trionfo del trasformismo"