Debora Serracchiani | ' Non escludo un governo M5s-Pd'

Debora Serracchiani pronta a candidarsi nel Pd : "Ho avuto modo di dire, a chi me lo ha già chiesto, che quando ci saranno le primarie, e spero ci siano presto, non mi sottrarrò e farò la mia parte". Lo afferma Debora Serracchiani, deputata ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia, in un'intervista pubblicata sulla rivista web del Pd "Democratica"."Certo - prosegue Serracchiani - non immagino una candidatura solitaria o di testimonianza ma, se ci saranno le condizioni, ...