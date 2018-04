DBA Group rileva SJS Engineering

Risultati a due colori per DBA Group : Le poste straordinarie limitano la profittabilità di DBA Group . La società ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 1 milione di euro , in discesa rispetto agli 1,4 milioni dell'anno ...

DBA Group - firmato il contratto del progetto ASMARA : DBA Lab, società operativa di DBA Group , ha firmato il c ontratto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , MIUR, per la realizzazione di un prototipo digitale per il ...