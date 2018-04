Dating online | ecco chi sceglie il tuo prossimo partner

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) C’è una puntata della stagione 2018 di Black Mirror che si intitola “Hang the DJ”. La trama è molto semplice: una piattaformailideale per ogni iscritto, organizzando gli appuntamenti e decidendo quanto possono restare insieme, prima di doversi separare. Il motivo? Quello è il tempo più indicato per vivere al meglio la storia d’amore che si ha davanti, evitando di scendere a compromessi con litigi, incomprensioni e dolorose rinunce. A comandare questo futuro non così lontano è unacoach artificiale, fatta di algoritmi e processi avanzati, che studia gli individui e li accoppia a seguito di un certo grado di intesa, non privo di errori. Cosa c’entra tutto ciò con la nostra quotidianità? Beh, che pilotate da calcoli matematici sempre più calzanti, le applicazioni diche abbiamo oggi hanno il potenziale di diventare proprio come la realtà prossima ...