Danilo investigatore al Grande Fratello 2018 Indagini in corso

ilnotiziangolo

(Di martedì 24 aprile 2018)ha deciso di fare l’del. Durante la tarda notte qualcuno ha vomitato nel bagno delle ragazze e nessuno si è fatto ancora avanti per ammettere il proprio errore. La rabbia dei concorrenti delriguarda soprattutto il fatto che sia stato intasato il lavandino eha già due sospetti: Patrizia e Aida. La spagnola ha già sollevato dubbi nella mattinata per via delle nomination e le tensioni attuali della Casa potrebbero compromettere il suo persvelerà il mistero del? Fino a qualche ora fa il vomito-gate era ancora un vero e proprio giallo. Anche se tanti gieffini hanno deciso di non approfondire e scoprire ad ogni costo chi sia il colpevole,sembra aver preso di petto tutta la questione. Il tecnico romano non intende infatti retrocedere fino a che non scoprirà se Patrizia o ...