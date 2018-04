Dalla guerra sui dazi ai rischi nucleari | lo strano asse fra Trump e Macron

ilgiornale

: #Salvini: Pistoia: gli operatori sostituiscono i letti matrimoniali con letti singoli, scoppia rivolta ed interveng… - matteosalvinimi : #Salvini: Pistoia: gli operatori sostituiscono i letti matrimoniali con letti singoli, scoppia rivolta ed interveng… - enpaonlus : Afghanistan, salvati dalla guerra tre gatti e un cane - SkyTG24 : La #Siria, devastata dalla guerra dal 2011, recentemente è stata attaccata da Usa, Francia e Gran Bretagna. Ecco co… -

(Di martedì 24 aprile 2018) New York - La nouvelle grandeur francese di Emmanuele l'America First di Donald. Partonocomune ambizione di primato i due presidenti nel loro esordio bilaterale in terra statunitense. Globalista uno, protezionista l'altro, divisi da ideologia e opinioni sul nucleare iraniano, sul clima e sui, apparentemente non potrebbero essere più diversi, ma in realtà, per alcuni aspetti, sono molto simili. A partire dal fatto che entrambi hanno basato la propria campagna elettorale sull'essere estranei all'élite politica. L'intesa si è vista già l'estate scorsa durante la visita del tycoon e della first lady Melania a Parigi, e ora il titolare dell'Eliseo deve sfruttare il forte rapporto instaurato con l'inquilino della Casa Bianca per persuaderlo a non voltare le spalle al multilateralismo, ma a collaborare con l'Ue per rafforzarlo.La tre giorni americana die della ...