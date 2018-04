Da oggi al cinema il Berlusconi di Sorrentino | arriva ' Loro 1' | trailer

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Da Monicelli agli esordienti di oggi - tutto il cinema di Claudia Cardinale : Dal primo film 'I soliti ignoti' di Mario Monicelli fino agli ultimi lavori, di giovani autori, Claudia Cardinale ha realizzato più di 150 film. Così 'la ragazza che non voleva fare il cinema' è ...

Foggia dice addio a Francesco Paolo Cicolella : la storia del cinema è passata da lui : ... preservando per i Foggiani il salotto accogliente del cinema e dei tanti spettacoli offerti nelle strutture in piazza Cattedrale, nel quartiere ferrovie , dove in passato ha gestito anche l'Ariston, ...

'Quanto basta' : il bel film di Falaschi da oggi nei cinema - la parola al regista : una storia d'amicizia, nata tra pentole e fornelli, quella che racconta Francesco Falaschi in "Quanto basta", l'ultimo film del regista toscano nelle sale dal 5 aprile. Protagonisti della commedia ...

"Che succede Hal?". Compie 50 anni l'Odissea di Kubrick che portò il '68 al cinema e anticipò i dilemmi morali di oggi : "Va verso la tenda, guarda dietro di essa e scopre una porta aperta dove prima c' era una solida parete. Fissa gli occhi spalancati in ciò che appare uno spazio infinito, un mondo senza orizzonti. Come il caos prima della creazione: vuoto e senza forma": firmato Stanley Kubrick ed Arthur C. Clarke. Sono le battute finali di un copione di 2001: Odissea nello spazio, trovato per caso in un negozio di manoscritti e libri usati di San ...

TONYA HARDING / oggi al cinema il film sulla campionessa di pattinaggio dalla sua adolescenza allo scandalo : Esce Oggi al cinema TONYA, il film dedicato alla carriera di TONYA HARDING, la pattinatrice accusata di colpito con un martello il ginocchio della collega Nancy Kerrigan.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Il reboot di "Tomb Raider" è da oggi al cinema. Ecco com'è : Una nuova versione del film 'Tomb Raider', tratto dal celebre videogioco, esce al cinema a distanza di quasi due decenni dalle pellicole che videro protagonista Angelina Jolie. Il progetto di una ...

Al Cinema Classico di Torino la quinta edizione del Torino Underground Cinefest - Infooggi.it : Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale dell'evento www.oiff- Cinefest.com Il programma della quinta edizione del Torino Underground Cinefest 28 film da tutto il mondo e ...

Cartoomics 2018 : Best Movie all'incontro Le riviste di cinema oggi - Best Movie : Perchè il panorama è cambiato: nel cinema si è instaurata una cultura del blockbuster che è sempre più vicina al fumetto e al mondo pop in generale. Seguire queste tendenze è fondamentale ».

Maurizio Ponzi/ "La commedia di oggi? Manca di logica - regie anonime - troppa contaminazione tra cinema e tv" : Maurizio Ponzi, indimenticabile regista della fiction Il Bello delle Donne, boccia lo stato di salute della commedia di oggi ma salva l'ironia pungente di Checco Zalone(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:59:00 GMT)

Nicolas Vaporidis/ Al cinema con "Anche senza di me" - oggi ospite a Sabato Italiano : Nicolas Vaporidis a Sabato Italiano: l'attore romano di origini greche parlerà del suo ultimo film, Anche senza di me, e verrà intervistato da Eleonora Daniele.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Film al cinema oggi : le quattro frasi per tirarsela e fingersi 'critici' : THE DISASTER ARTIST «È il Film sul peggiore regista al mondo, Tommy Wiseau. Il suo orribile Film d'esordio era così tremendo che venne ribattezzato 'Il Quarto potere dei brutti Film'». «Sembra un po' ...

Film al cinema in uscita oggi 22 febbraio 2018 : trama - cast - curiosità : Quali sono i Film al cinema in uscita oggi giovedì 22 febbraio 2018? Scopriamo cosa c’è al cinema questa settimana. SCOPRI I Film AL cinema Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle immagini e leggere così gli articoli dettagliati. LEGGI ALTRI ...