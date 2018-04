ilgiornale

: Da Ligabue a Luca Argentero alla Vukotic. Una festa di opere prime e nostalgia - reportitaliano : Da Ligabue a Luca Argentero alla Vukotic. Una festa di opere prime e nostalgia - RiffRaffEventi : //SABATO 21 APRILE// RADIO FLIT Liga Cover Band Live sul nostro palco! Per il secondo anno consecutivo ospitiamo la… - AncoraEditrice : RT @LolloGalliani: Grazie a Luca Tentori di 12Porte per il servizio sul libro «Hai un momento, Dio? #Ligabue tra rock e cielo» (@AncoraEdit… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il "sistema cinema" a Busto Arsizio funziona, e a dimostrarlo non è solo il Baff, il Film Festival cittadino (a ingresso gratuito) giunto ormai16a edizione. In cartellone dal 5 al 12 maggio, la manizione è il punto di incontro di realtà come l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, una Film Commission particolarmente attiva e "una città che non ha multisala immediatamente vicine e, anzi, premia con continuità le sale cinematografiche tradizionali sul territorio". A spiegarlo è l'assessoreCultura del Comune di Busto Arisizio Manuela Maffiolipresentazione del festival presso l'Anteo Palazzo del Cinema a Milano: con lei il presidente della manizione, Alessandro Munari e i direttori artistici Steve Della Casa e Paola Poli. Un'isola felice dunque Busto Arsizio, dove gli otto giorni di festival porteranno ben quattro antenazionali nella sezione ...