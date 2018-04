Da Dani Alves a Falcao | le superstar del calcio nel nuovo videoclip di Gianluca Vacchi

Psg - Dani Alves : 'Se chiamasse il Barcellona tornerei domani' : TORINO - Dalla Juventus se n'è andato quasi sbattendo la porta. Al Barcellona, però, Dani Alves ci tornerebbe 'domani mattina'. L'esterno del Psg - diventato il giocatore più vincente della storia con ...

Psg - altro titolo per Dani Alves : 38 titoli vinti in carriera - lo celebra l'amico Neymar : Il laterale brasiliano, con la vittoria della Coupe de la Ligue, ha staccato Giggs e Iniesta. Solo Dalghlish gli è davanti

Ligue 1 : Dani Alves fa felice il Psg - il Lione sbanca Marsiglia : Saint-Maximin illude il Nizza all'Allianz Riviera, Di Maria e il brasiliano ribaltano il risultato. Depay segna il 3-2 al Velodrome al 90'

Ligue 1 - Dani Alves regala il successo al Psg : 2-1 a Nizza : TORINO - Il Psg vince allo scadere contro un ottimo Nizza : una rete di Dani Alves punisce severamente la squadra di Favre che è riuscita a tener testa alla capolista della Ligue 1 per tutti i 90 ...

Dani Alves : 'Il calcio di oggi mi annoia' : ROMA - Dani Alves non smette di far discutere. A pochi giorni dalle dichiarazioni a dir poco spiacevoli su Astori , ' Dispiaciuto? Non lo conoscevo, muoiono tanti bambini ', , poi rettificate ...

Dani Alves si ribella : 'Troppi soldi - non è più il mio calcio' : TORINO - Per Dani Alves il calcio è allegria. Lo ha sempre detto, tanto che spiegò di essere andato via dalla Juventus - oltre che provare a vincere quella Champions League che è però svanita negli ...

PSG - Dani Alves : 'Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito. Neymar non è un burattino' : Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino in Champions League del Paris Saint Germain, sconfitto nella doppia sfida contro il Real Madrid. Sfuma quindi il principale obiettivo stagionale del ...

Dani Alves - ci risiamo : 'Al Psg manca connessione' : PARIGI , FRANCIA, - L'estate scorsa aveva fatto capire che lasciava la Juventus per vincere la Champion League , quella stessa Champions che vedrà la Juventus anche quest'anno tra le otto migliori d' ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Astori - ora Dani Alves fa dietrofront : "Chiedo scusa se qualcuno si è offeso" : Ora è tornato sulle sue parole per rispondere alle critiche: ' Balotelli ha parlato, ma non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui spesso dobbiamo essere ipocriti per piacere ...

Dani Alves si scusa : "Balotelli ha parlato, ma non avevo intenzione di offendere nessuno , vivo in un mondo in cui spesso dobbiamo essere ipocriti per piacere alle persone, mi dispiace . Comunque, se qualcuno si è ...

Dopo le parole su Astori - da Dani Alves scuse velenose : 'Bisogna essere ipocriti per essere apprezzati' : "Balotelli ha parlato, ma non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui spesso dobbiamo essere ipocriti per piacere alle persone, mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito ...

Dopo le parole su Astori - da Dani Alves scuse velenose : "Bisogna essere ipocriti per essere apprezzati" : scuse al vetriolo. Dani Alves torna a parlare del commento-gaffe fatto sulla notizia della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. "Nel mondo muoiono miliardi di bambini", aveva detto il terzino ex Barcellona e Juventus, ora in forza al Paris Saint Germain. parole che avevano suscitato la reazione di molti, compreso Mario Balotelli che aveva replicato: "Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire c...e"."Balotelli ha parlato, ma ...

Astori - Dani Alves : 'Chiedo scusa se ho offeso qualcuno' : 'Balotelli ha parlato, ma non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui spesso dobbiamo essere ipocriti per piacere alle persone, mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito ...