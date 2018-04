CRISTIANO MALGIOGLIO Baye Dame e Patrizia alla prova | Mi hanno toccato

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Aida Nizar lo provoca : “Somigli a Dudù il cane di un mio amico” (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:38:00 GMT)

CRISTIANO Malgioglio/ Video choc - ”se Aida Nizar entra nella casa io mi incateno” (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:24:00 GMT)

AIDA NIZAR/ Stasera nuova lite trash con CRISTIANO Malgioglio? (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:56:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO attacca duramente alcuni concorrenti del GF 15 Video : #Cristiano Malgioglio in queste ore ha espresso i suoi pareri in merito ad alcuni concorrenti del Grande Fratello tradizionale. Ricordiamo che lui è l'opinionista della quindicesima edizione insieme a Simona Izzo [Video] e nonostante il programma condotto da #Barbara D'Urso sia iniziato soltanto da una settimana, le parole dell'ex gieffino vip stanno gia' rimbalzando in rete ottenendo un vero e proprio clamore mediatico. Cristiano ha affidato i ...

CRISTIANO MALGIOGLIO s’incatena davanti alla porta del GF? : Grande Fratello: Cristiano Malgioglio fa un annuncio choc Lunedì prossimo andrà in onda la seconda puntata del GF 15. E in questa occasione si scoprirà chi tra Filippo e Valerio sarà costretto ad abbandonare per sempre la casa più spiata dagli italiani. Il pubblico chi deciderà di far continuare questa avventura? Intanto nella seconda puntata ci sarà un altro evento molto atteso: l’arrivo di un’altra concorrente. Chi? La showgirl ...

CRISTIANO MALGIOGLIO attacca duramente alcuni concorrenti del GF 15 : Cristiano Malgioglio in queste ore ha espresso i suoi pareri in merito ad alcuni concorrenti del Grande Fratello tradizionale. Ricordiamo che lui è l'opinionista della quindicesima edizione insieme a Simona Izzo e nonostante il programma condotto da Barbara D'Urso sia iniziato soltanto da una settimana, le parole dell'ex gieffino vip stanno già rimbalzando in rete ottenendo un vero e proprio clamore mediatico. Cristiano ha affidato i suoi ...

GF15 - CRISTIANO MALGIOGLIO dichiara guerra a Danilo Aquino : «Non ci saranno scuse» : GF15, Cristiano Malgioglio dichiara 'guerra' a Danilo Aquino : 'non ci saranno scuse'. Potrebbe concludersi prima del previsto l'esperienza al Grande Fratello per Danilo Aquino ? Il verace 31enne ...

Al GF CRISTIANO MALGIOGLIO e Simona Izzo non solo opinionisti : «Ecco cosa faranno nelle prossime puntate» : MILANO - Leggo.it torna a parlare del Grande Fratello. Barbara d'Urso ha dato grande risalto agli opinionisti della tramessione, l'accoppiata formata da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che infatti ...

“Cacciatelo!”. Grande Fratello - CRISTIANO MALGIOGLIO furioso : si scaglia contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E non è il solo a chiedere la sua esclusione : Grande Fratello, neppure una settimana dal via ed è già bufera. Dopo le critiche mosse dagli aspiranti inquilini, delusi dalla scelta di nomi in larga parte vicini o molto vicini al mondo dello spettacolo che hanno di fatto trasformato l’edizione Nip in una Vip 2, ecco che ad alzare la voce è uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio. Il cantautore infatti non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la sua contrarietà per la permanenza ...

CRISTIANO MALGIOGLIO Vs Danilo Aquino/ Grande Fratello : "Frasi omofobe e razziste - scatenerò l'inferno" : Sarà uno scontro senza esclusione di colpi quello che andrà in onda martedì sera durante la seconda puntata del Grande Fratello: Cristiano Malgioglio ha qualcosa da dire su Danilo, cosa?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Grande Fratello 15 - CRISTIANO MALGIOGLIO : "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" : Sono passate poche ore dall'esordio del Grande Fratello e già scoppia il primo “caso”. E a farlo deflagrare è Cristiano Malgioglio, l'opinionista scelto da Barbara D'Urso, insieme a Simona Izzo, per dare pepe alla trasmissione. prosegui la letturaGrande Fratello 15, Cristiano Malgioglio: "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 10:59.

CRISTIANO MALGIOGLIO furioso con Danilo del GF 15 : sarà squalificato? : Grande Fratello: Malgioglio contro Danilo Aquino dopo le frasi omofobe La casa del Grande Fratello ha riaperto i battenti da un giorno solo e già è tempo di concorrenti razzisti e omofobi. Danilo Aquino è un ragazzo romano dalla battuta sempre pronta e ha da subito conquistato i social e i telespettatori da casa per la sua simpatia, ma sul suo profilo Facebook non è così tanto simpatico come sembra. Sulla sua bacheca sono stati rimossi dei ...

Aida Nizar e CRISTIANO MALGIOGLIO : è scontro al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio critica Aida Nizar al Grande Fratello Aiza Nizar è arrivata dopo l’1 di notte davanti la porta rossa del Grande Fratello, ma il suo trionfale ingresso non è affatto piaciuto a Cristiano Malgioglio. Il ciclone spagnolo annunciato da Barbara d’Urso sin dall’inizio della serata non si è affatto stufata di dover attendere così tanto: d’altronde, come si sa, le vere regine si fanno sempre attendere. Aida ...

Bobby Solo/ La figlia Veronica Satti al Grande Fratello 15 : CRISTIANO MALGIOGLIO attacca il cantante : Si parla di Bobby Solo nella prima puntata del Grande Fratello 2018. La figlia Veronica Satti è una concorrente del reality e Cristiano Malgioglio lo attacca(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:45:00 GMT)