Cremonese | Mandorlini nuovo tecnico

Calciomercato Cremonese - ufficiale : c'è Mandorlini per il dopo Tesser : CREMONA - Andrea Mandorlini , ex allenatore di Verona e Genoa, prende ufficialmente il posto di Tesser alla guida della Cremonese . "L'U.S. Cremonese comunica di aver affidato la guida tecnica della ...

La Cremonese esonera Tesser : in pole Mandorlini e Reja : La Cremonese ha esonerato l’allenatore Attilio Tesser. La notizia è stata comunicata alle 20,30 dopo che il tecnico aveva finito l’allenamento con la squadra. La società ha deciso l’esonero dopo un girone di ritorno da incubo della squadra in serie B. Dopo aver chiuso il girone d’andata al quinto posto e battuto il Parma alla prima di ritorno, la Cremonese non ha più vinto per quindici giornate, ottenendo 8 pareggi e ...