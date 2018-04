Costanzo punta su Ambra Vitiello maggiorata da Pompei

Maurizio Costanzo Show : stasera l’ultima puntata. Tutti gli ospiti : Stefano De Martino Ultimo appuntamento “in anticipo” per il Maurizio Costanzo Show. L’ultima puntata stagionale del talk Show di Canale 5 andrà in onda stasera (e non giovedì 26) alle 23.20 subito dopo il post partita di Champions League. Maurizio Costanzo intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi episodi avvenuti di recente in alcune scuole. Direttamente dall‘Isola dei Famosi è in arrivo ...

Maurizio Costanzo Show : gli ospiti dell’ultima puntata - anticipata a martedì 24 aprile 2018 : Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di martedì 24 aprile 2018 martedì 24 aprile 2018, in seconda serata su Canale5, chiude (per ora) il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti dell’ultima puntata sono stati “convocati” non pochi VIP e personaggi “d’attualità”. In studio ci sono Stefano De Martino, Nino Formicola e Francesca Cipriani, insieme ad Alessandro Greco, ad Ermal […] L'articolo Maurizio Costanzo ...

Martedì 24 aprile l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show : Questa settimana, eccezionalmente di Martedì, appuntamento alle 23.20 circa su Canale 5 con la sesta e ultima puntata della stagione del Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi fatti avvenuti di recente. Sul palco ospiti l’attore Nino Formicola neo vincitore del reality Show “L’Isola dei famosi”, il cantautore Ermal Meta, gli attori comici Andrea Pucci e Gabriella ...

Maurizio Costanzo Show – Quinta puntata del 19/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Quinta puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi personaggi […] L'articolo ...

Gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show : Domani quinto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show in seconda serata su Canale 5. Questa settimana il giornalista Maurizio Costanzo intervista Antonio Marra, papà di Nicola, ventunenne che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Sa) a causa dell’abuso d’alcool in una serata in discoteca. Sul palco del teatro Voxson: la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, i protagonisti di Uomini e Donne Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ...

Gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show : Domani quinto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show in seconda serata su Canale 5. Questa settimana il giornalista Maurizio Costanzo intervista Antonio Marra, papà di Nicola, ventunenne che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Sa) a causa dell’abuso d’alcool in una serata in discoteca. Sul palco del teatro Voxson: la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, i protagonisti di Uomini e Donne Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ...

Maurizio Costanzo Show : Emma Marrone - Selvaggia Lucarelli e Magalli ospiti della quarta puntata : La quarta puntata del Maurizio Costanzo Show v a in onda stasera alle 23.20 circa su Canale 5. Questa settimana in studio: Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto , genitori di Livio, ragazzo di 16 anni ...

Maurizio Costanzo Show 2018 - cosa succede stasera : le foto della quarta puntata : stasera al Maurizio Costanzo Show 2018 Emma canta “Amami” e “Malelingue” cosa succede stasera al Maurizio Costanzo Show 2018? Super ospite atteso della quarta puntata è Emma. La cantante, che per l’occasione sceglie di vestire in nero, si esibisce sulla passerella dello storico programma di Canale5. Le canzoni da lei interpretate sono “Amami” e “Malelingue”, […] L'articolo Maurizio ...

Maurizio Costanzo Show – Quarta puntata del 12/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Quarta puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi […] L'articolo Maurizio ...

Gli ospiti della quarta puntata del Maurizio Costanzo Show : La quarta puntata del talk di Maurizio Costanzo va in onda domani, giovedì 12 aprile, alle 23.20 circa su Canale 5. Questa settimana in studio: Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano (Verona) vittima di bullismo, che nel 2012 si è tolto la vita. A testimoniare la dilagante espansione del fenomeno bullismo Irene Finotti, vittima anch’ella di cyberbullismo. E poi… l’amatissima e ...

Maurizio Costanzo Show : Emma - Selvaggia Lucarelli e Giancarlo Magalli tra gli ospiti della quarta puntata : Selvaggia Lucarelli Il ritorno di Emma Marrone e il debutto di Selvaggia Lucarelli. La quarta puntata del Maurizio Costanzo Show è di scena domani, su Canale 5 alle 23.20 circa, e potrà contare su un variegato parterre di ospiti. A cominciare proprio dalla cantante salentina e dalla penna del Fatto Quotidiano nonchè giurata di Ballando con le Stelle. Per quest’ultima l’esordio sulle poltrone del talk più longevo di Italia sancirà ...

Maurizio Costanzo Show – Terza puntata del 05/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Terza puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi personaggi […] L'articolo ...

Gli ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show : Domani, giovedì 5 aprile, in seconda serata su Canale 5, terzo appuntamento con il talk “Maurizio Costanzo Show”. Sul palco del Teatro Voxson troveremo: la figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e conduttrice Rita Dalla Chiesa, Valeria Imbrogno e Marco Cappato, rispettivamente fidanzata di Dj Fabo e amico e sostenitore del suo suicidio assistito, il Direttore del Tg4 Mario Giordano e poi i campioni dello sci paraolimpico Giacomo ...

“Gigi secondo me…”. La Tatangelo torna a parlare dell’ex. Ospite al Maurizio Costanzo - Anna inizia a dire la sua e chi spunta all’improvviso? Naturalmente lui : D’Alessio. E a quel punto tra i due sono scintille vere : Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a ...