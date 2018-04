Così l' Europa proteggerà i whistleblower

Serie A mai Così avvincente : scudetto - Europa - salvezza - tutto in bilico : Serie A mai così avvincente: scudetto, Europa, salvezza, tutto in bilico La tanto vituperata Serie A rischia di regalarci uno dei finali di stagione più incandscenti degli ultimi anni. Non solo per la corsa scudetto tra Juve e Napoli, ma anche per tutti gli altri piazzamenti che contano, ovvero la corsa alla Champions, ma anche […]

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata Così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Irruzione Bardonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.

Stadium - bunker d'Europa. Juve - lo scudetto si blinda Così : 1 di 2 Successiva TORINO - Massimiliano Allegri lo aveva detto a fine ottobre: 'Il campionato in Italia lo vince la squadra che incassa meno gol: questa è la statistica e da lì non ci si muove'. Da ...

Diplomatici russi espulsi in Europa - Salvini contrario : “Così si aggravano problemi”. Silenzio da M5s e Pd : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il governo di Londra sono soddisfatti dell’azione congiunta di Europa, Canada e Stati Uniti che oggi hanno deciso di espellere decine di funzionari russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia. Ma in Italia, che ha deciso di espellere due funzionari di Mosca, le critiche arrivano da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, mentre Movimento 5 ...

Moda e fisco - “Così il gruppo di Gucci ha risparmiato 2 - 5 miliardi di tasse in tutta Europa” : Quasi 2,5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, le tasse non pagate in 15 anni dalle griffe della multinazionale francese del lusso Kering, proprietaria di marchi come Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney. E, soprattutto, Gucci. A illuminare ancora una volta i coni d’ombra dei conti del gruppo del magnate transalpino Francois-Henri Pinault, già sotto indagine a Milano per evasione fiscale, ...

Elezioni 2018 - tanti europeisti ma ognuno con un messaggio diverso. Così l’Europa federale fatica : La campagna elettorale l’ha dimostrato e il voto del 4 marzo probabilmente lo confermerà: in Italia, le forze politiche europeiste, seppur moderatamente, sono una minoranza; e quelle che dichiarano senza reticenze il loro sostegno all’integrazione europea sono quasi marginali. Eppure, la galassia delle istituzioni e delle organizzazioni europeiste, che nelle ultime settimane ha moltiplicato eventi e iniziative, fatica a unire le proprie forze e ...

L’oro nero è la nuova arma di Trump. Così frenerà il potere di Putin in Europa : Con un discorso pronunciato alla fine di gennaio, il presidente Trump ha cambiato ufficialmente l’obiettivo della politica americana dall’indipendenza, al dominio energetico. Il termine che ha usato è stato «energy dominance». Questa nuova linea si declina su due fronti: quello interno, per favorire la crescita e creare lavoro; e quello esterno, pe...

