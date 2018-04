Contratto alla grillina

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del Contratto alla tedesca : “M5s non perderà identità in esecutivo coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di Governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

Governo : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del Contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del Contratto del M5S Pronto il mandato esplorativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un Contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "Contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5S) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

M5s - Gomez e la risposta “democristiana” di Bonafede : “Contratto alla tedesca? Pronti a concedere ministeri come la Merkel?” : Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez fa una domanda diretta ad Alfonso Bonafede del M5s: “Parlando di contratto alla tedesca, anche la Merkel a un certo punto ha dovuto dare all’SPD dei ministeri. Dire ‘di ministeri parleremo con Mattarella’ è una risposta democristiana, poteva dirlo Aldo Moro” L'articolo M5s, Gomez e la risposta “democristiana” di ...

Di Maio : "Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro" : Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: "Incontrerò la Lega, non c'è una coalizione". Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da Forza Italia l'appello a partire dal centrodestra. Salvini: "Mettere da parte i personalismi".

Che cosa è il Contratto alla tedesca proposto da Di Maio : Roma, 6 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente della Repubblica che sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese, di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza, a un governo del cambiamento che guardi al futuro, che porti in avanti le lancette dell'orologio'. E' la posizione ...

Come funziona il 'Contratto di governo alla tedesca' che propone Di Maio? : 'Si pensi', conclude il giornalista tedesco, 'che il contratto del 1961 era di appena 9 pagine, di cui cinque dedicate a principi di politica estera. Era infatti l'anno dell'innalzamento del muro di ...

Consultazioni Quirinale - Di Maio : Contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

