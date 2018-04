Consultazioni Pd-M5S | parla Martina

Consultazioni Pd-M5S - Martina : “Aperti al dialogo ma Di Maio rompa con la Lega” : Con l’arrivo della delegazione del Pd alla Camera, si è aperta la nuova tornata di Consultazioni affidate da Mattarella a Roberto Fico. E Martina apre alla possibilità di un governo M5S-Pd: «Abbiamo detto al presidente Fico che dopo 50 giorni di questa situazione, di impossibilità, incapacità di arrivare a una proposta di governo praticabile, noi ...

Consultazioni - Martina da Fico : «Se M5s chiude con la Lega - Pd valuterà» : Il segretario reggente del Pd al termine dell'incontro a Montecitorio: «Sul piano programmatico abbiamo ribadito a Fico che l'asse di riferimento fondamentale sta attorno al programma dem, nei contenuti e nelle proposte»

Consultazioni Pd-M5S - Marcucci : «Non sono ottimista - ma le sorprese sono possibili» : Alle 14.30 il presidente della Camera Fico riceve la delegazione dem. Il capogruppo scettico ma possibilista. Calenda, invece, chiude

Governo - al via le Consultazioni di Fico per accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...

Consultazioni Fico : il PD si spacca - Franceschini apre al M5S [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Fico: il Presidente della Camera incontra M5S e PD - Intervistato da La Repubblica, Dario Franceschini ha aperto la porta ad un possibile governo tra #Pd e Movimento 5 Stelle: L'obiettivo dell'incarico di #Fico è quello di esplorare le possibilita' di un'intesa tra noi e il Movimento 5 Stelle. In questo momento mi richiamo al documento approvato all'ultima direzione che ci collocava all'opposizione di un esecutivo di ...

Governo - Lombardi (M5s) : “Quanto sono contenta di non partecipare alle Consultazioni? ‘Na cifra” : “Il Movimento 5 stelle è arrivato al 38% mentre i partiti sono precipitati. Il campanello d’allarme sono le leggi elettorali che permettono accozzaglie di candidati portatori di voti, senza un’idea in comune. Mentre una forza che si presenta unitaria, nonostante i numeri tre volte superiori non si veda riconosciuta la superiorità”. Lo ha detto la consigliera regionale del Lazio del Movimento 5 stelle Roberta Lombardi, ...

Sondaggi - 5 Stelle frenati dalle Consultazioni. L'asse Lega-M5S non piace agli elettori : Un altro Sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, evidenzia che le consultazioni frenano lo slancio del Movimento 5 Stelle, che resta la prima forza politica ma vede ...