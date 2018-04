Consultazioni Pd-M5S | Martina | “Disponibili a governare ma Di Maio chiuda con la Lega” 

Consultazioni - Martina da Fico : «Se M5s chiude con la Lega - Pd valuterà» : Il segretario reggente del Pd al termine dell'incontro a Montecitorio: «Sul piano programmatico abbiamo ribadito a Fico che l'asse di riferimento fondamentale sta attorno al programma dem, nei contenuti e nelle proposte»

Consultazioni Pd-M5S - Marcucci : «Non sono ottimista - ma le sorprese sono possibili» : Alle 14.30 il presidente della Camera Fico riceve la delegazione dem. Il capogruppo scettico ma possibilista. Calenda, invece, chiude

Consultazioni Pd-M5S - Marcucci : 'Non sono ottimista - ma le sorprese sono possibili' : 'Tra Pd e M5S l'accordo è quasi impossibile', anche perché 'loro dovrebbero rinnegare gran parte del loro programma, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo' continua Marcucci, il ...

Fico - Consultazioni M5s-Pd/ Diretta live Governo : Marcucci "sorprese possibili" - Franceschini "no pregiudizi" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Consultazioni FICO : PD - POI M5S/ Diretta live Governo - Martina-Di Maio ‘carte’ Mattarella : Salvini “Renzi? No” : FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Governo - al via le Consultazioni di Fico per accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...

Consultazioni Fico : il PD si spacca - Franceschini apre al M5S [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Fico: il Presidente della Camera incontra M5S e PD - Intervistato da La Repubblica, Dario Franceschini ha aperto la porta ad un possibile governo tra #Pd e Movimento 5 Stelle: L'obiettivo dell'incarico di #Fico è quello di esplorare le possibilita' di un'intesa tra noi e il Movimento 5 Stelle. In questo momento mi richiamo al documento approvato all'ultima direzione che ci collocava all'opposizione di un esecutivo di ...

Consultazioni Fico : il PD si spacca - Franceschini apre al M5S [LIVE] : - Intervistato da La Repubblica, Dario Franceschini ha aperto la porta ad un possibile governo tra PD e Movimento 5 Stelle: "L'obiettivo dell'incarico di Fico è quello di esplorare le possibilità di un'intesa tra noi e il Movimento 5 Stelle. In questo momento mi richiamo al documento approvato all'ultima direzione che ci collocava all'opposizione di un esecutivo di Centrodestra-M5S. Ma nello stesso tempo garantiva al Presidente della Repubblica ...

Governo - Lombardi (M5s) : “Quanto sono contenta di non partecipare alle Consultazioni? ‘Na cifra” : “Il Movimento 5 stelle è arrivato al 38% mentre i partiti sono precipitati. Il campanello d’allarme sono le leggi elettorali che permettono accozzaglie di candidati portatori di voti, senza un’idea in comune. Mentre una forza che si presenta unitaria, nonostante i numeri tre volte superiori non si veda riconosciuta la superiorità”. Lo ha detto la consigliera regionale del Lazio del Movimento 5 stelle Roberta Lombardi, ...

Sondaggi - 5 Stelle frenati dalle Consultazioni. L'asse Lega-M5S non piace agli elettori : Un altro Sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, evidenzia che le consultazioni frenano lo slancio del Movimento 5 Stelle, che resta la prima forza politica ma vede ...

Governo - le Consultazioni frenano il M5S : Salvini supera Di Maio in popolarità : D'altronde il Movimento ha un elettorato assai articolato per provenienza politica, come abbiamo più volte detto, e qualunque scelta di Governo, tanto più di alleanza, crea necessariamente scontenti. ...

Consultazioni Casellati : lo stallo Lega-M5S continua : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA12.38>/strong> - Dopo circa 30 minuti di incontro col presidente Mattarella, Casellati ha dichiarato:Per prima cosa ho ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la fiducia accordatami e per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni. Ho svolto l'incarico che mi ha affidato con dedizione cercando di favorire un dialogo costruttivo. Ringrazio quindi tutti i leader ...

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko Consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : Segnali da M5s. Di Maio : Governo solo con Lega | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s ha ribadito la sua apertura a Salvini, dando l'ok a un appoggio esterno di FI e FdI, ma non ha ...