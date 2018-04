Consulta su diffamazione e mediazione Ne faranno parte anche avvocati e forze dell' ordine

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 aprile 2018) Pescara - Giornalisti,insieme per dare vita allasullaa mezzo stampa ecivile, "in modo da fare sintesi e giungere ad una condotta regolamentata e condivisa". Ad annunciarlo il vicepresidente vicario nazionale Unaga (Fnsi) e presidente Argalam, Donato Fioriti, a margine del seminario formativo su 'a mezzo stampa ecivile: diritto di replica e di rettifica', organizzato da Argalam in collaborazione con l'Odg Abruzzo, Ucsi Abruzzo, Media Conciliare Pescara, Coisp Polizia Pescara, Ass. Consumatori Contribuenti Abruzzo e Cipas Abruzzo. L'intervento di chiusura di Marcello Pacifico, presidente Associazione Nazionale Forense - ha sottolineato Fioriti- ha avuto il merito di riassumere le varie sensibilità e posizioni, ma soprattutto di proporre un Osservatorio ...