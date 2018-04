Conserva la mela ricevuta in aereo | multa di 500 dollari

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Una donna è statata di ben 500dalla dogana degli Stati Uniti per averto unanella sua borsa che aveva ricevuto gratis, come snack, durante un volo da Parigi.Il suo nome è Crystal Tadlock e, raccontando la peculiare vicenda ai media internazionali e su Twitter, ha rivelato di aver ricevuto il frutto dagli assistenti di volo della Delta Air Lines. Non avendo però fame durante il viaggio in, aveva deciso dirla nel bagaglio a mano per poi consumarla in seguito, durante il volo da Minneapolis a Denver che avrebbe dovuto prendere a breve.Una volta atterrata negli Usa, probabilmente la donna non ha fatto caso ai cartelli di avviso per gli articoli da dichiarare, che a Minneapolis includono la frutta fresca. Così, dopo un casuale controllo da parte di un agente, le è stata inflitta una pesanteda 500. L'agente "mi ha chiesto se il mio ...