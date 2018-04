Confalonieri | Silvio | stiamo calmi Gentiloni è ancora a Palazzo Chigi

corriere

: RT @antonio24121942: Dott.Confalonieri il comportamento di Silvio non e' controllabile,ed il suo alterno sproloquio portera' danni alle azi… - antonio24121942 : RT @antonio24121942: Dott.Confalonieri il comportamento di Silvio non e' controllabile,ed il suo alterno sproloquio portera' danni alle azi… - pamy12001 : - antonio24121942 : Dott.Confalonieri il comportamento di Silvio non e' controllabile,ed il suo alterno sproloquio portera' danni alle aziende. -

(Di martedì 24 aprile 2018) Non che servisse una maga per prevederlo, perché - come dice il capogruppo di FdI Rampelli - «la politica ormai non c'è più. È rimasta l'algebra». E basta far di conto per capire che non ci sono ...