Concessa la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Ma il giudice | staccate la spina

ALFIE EVANS È ITALIANO : Concessa CITTADINANZA/ Stop macchinari rinviato - ma l'ospedale non riceve Bambin Gesù : ALFIE EVANS , i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la CITTADINANZA (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Cittadinanza - quella italiana è la più Concessa in Europa. Cosa dico a chi teme una ‘invasione’ : Ci sono notizie che lette in un modo possono persino indurre a pensare che qualCosa stia cambiando in meglio; lette con un’ottica diversa, portano invece a conclusioni opposte. Il dato è che nel 2016 circa un milione di persone ha ottenuto la Cittadinanza in uno dei Paesi membro dell‘Ue. Un milione su una popolazione di oltre 508 milioni (parlo dell’Unione europea) dovrebbe fare riflettere sulla paventata “invasione” o sulle minacce alla ...