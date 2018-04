Come scaricare musica gratis

Come scaricare video da DailyMotion : DailyMotion è una piattaforma incredibilmente ricca di contenuti video quali: gameplay, interviste, cortometraggi, spezzoni di film, trailer e tanto altro. In questa guida vi spiegheremo passo passo Come scaricare video da DailyMotion in maniera semplice e veloce, ma soprattutto nel modo a voi più congeniale. Esistono infatti molti vari metodi diversi per scaricare contenuti da questa piattaforma, e non vi rimane che scegliere dalla legenda qui ...

Come scaricare i video da Video Mediaset : Vi sarà capitato sicuramente di non aver potuto seguire il vostro telefilm o show televisivo preferito in diretta sui canali Mediaset e, probabilmente, vi siete recati sul sito Video Mediaset per poterveli gustare comodamente da PC. Purtroppo una soluzione del genere impone che dobbiate essere connessi ad Internet per riprodurre in streaming l’evento televisivo, e tutti sappiamo Come Video Mediaset richieda dei componenti aggiuntivi che ...

Come scaricare musica da uTorrent : uTorrent è uno dei client torrent preferiti dagli utenti, tanto che per alcuni è divenuto sinonimo di file sharing P2P. In molti ci chiedono Come poter scaricare musica da uTorrent, in questo articolo cercheremo di rispondere alle vostre domande. scaricare musica da uTorrent è davvero semplice: i torrent sono uno dei metodi di file sharing più veloci, adatto agli album, alle raccolte e alle discografie, meno ai singoli brani che sono facilmente ...

Come scaricare musica da YouTube gratis : Esistono tanti modi per scaricare musica da YouTube ed è per questo che si è reso necessario scrivere una guida che ve li elenchi tutti (naturalmente solo i migliori e più immediati). Il download di musica da YouTube può essere effettuato sia tramite PC che tramite smartphone o tablet Android, oltre che naturalmente da iPhone e iPad. Oltre ad ottenere brani in formato audio mp3 potrete scegliere, qualora il servizio ve lo permetta, altri tipi di ...

Come scaricare video da YouTube : Purtroppo scaricare video YouTube direttamente dal sito ufficiale non è possibile, ecco perché abbiamo realizzato questa guida dove vi mostreremo le procedure per il download dei video sul vostro PC, smartphone o tablet. Non esiste un metodo unico per scaricare video o musica da YouTube. Compiere quest’azione è possibile percorrendo molte strade diverse. Esistono siti che offrono specificatamente questa funzione, applicazioni per Android e ...

730 precompilato 2018 : Come scaricare e modificare il modello : Dal 16 aprile si dà il via al modello 730 precompilato 2018. Le modalità di accesso per contribuenti, CAF e intermediari e sostituti d'imposta sono state fornite dall'agenzia delle entrate con provvedimento del 9 aprile. In questo articolo troverete tutte le informazioni per l'accesso alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018. come accedere e scaricare la dichiarazione dei redditi come vi abbiamo già detto, la dichiarazione dei ...

Come scaricare musica gratis : In questo articolo vi mostreremo Come scaricare musica gratis su PC, smartphone o tablet e tutte le varie modalità esistenti: tramite servizi online, programmi o semplici applicazioni. Potete riempire il vostro dispositivo di brani musicali da ascoltare senza essere dipendenti da una connessione Internet attiva: in questo modo sarà facile e utile riprodurre offline tutta la musica che volete e ascoltarla ogni qualvolta vi va. Per comodità ...

Come scaricare video da YouTube senza programmi : Spesso torna utile scaricare un video da YouTube in quanto si necessita del file video e non è sufficiente avere solo l’URL del contenuto. Ci sono svariati contesti in cui si ha bisogno di far ciò ma, se siete qui, sicuramente siete già nel contesto. L’immaginario comune ci dice che per scaricare un video da YouTube è necessario installare qualche programma strano o fare dei procedimenti complicati. Fortunatamente oggi la cosa è ...

Come scaricare libri gratis su Android : Android è il sistema mobile più versatile: sono davvero poche le cose che non si possono fare con un poco di impegno. scaricare libri gratis è semplice su Android almeno quanto lo è farlo su un sistema desktop, abbiamo già parlato di quel caso in un articolo dedicato. In questo approfondimento, invece ci concentreremo su tutti i migliori modi per trovare e scaricare libri gratis su Android. Le fonti di libri saranno divise in due gruppi: Le ...

Come scaricare video con Chrome : Chrome è il browser più diffuso, in questo articolo approfondiremo tutti i modi per scaricare i video dalle pagine Web che consultiamo. Le numerose estensioni hanno consolidato il successo del browser di Google. Grazie a questi piccoli componenti aggiuntivi (addon) è davvero semplice ampliare le capacità del browser e scaricare gran parte dei video online. Sul Chrome Web Store sono disponibili molte estensioni, che permettono di scaricare video ...

Come scaricare l’archivio di Facebook e scoprire quali dati vengono monitorati : Lo scandalo che ha colpito Facebook ha segnato profondamente l’opinione pubblica sull’utilizzo dei dati personali raccolti dal social network mentre viene utilizzato sia da PC che da mobile. Tante informazioni sensibili vengono registrate da Facebook e, nella maggior parte dei casi, rivendute a società terze per generare profitto. Nonostante questa fuga di dati possa essere […] Come scaricare l’archivio di Facebook e ...

Scaricare Video Da Vimeo : Come Fare : La guida completa per Scaricare Video, film e serie tv dal sito internet Vimeo nel modo più semplice e veloce possibile! Vimeo download Video in pochi e semplici passi. Come Scaricare Video da Vimeo Scarica Video da Vimeo Hai bisogno di Scaricare un Video, un filmato o addirittura un film da Vimeo ma non sai Come Fare? Ti […]

Come scaricare foto da Facebook : I social network sono un enorme bacino di contenuti multimediali, con bellissime foto e tanti video. E spesso sono anche un vero e proprio raccoglitore di ricordi per le persone, che “mettono da parte” le loro vecchie foto, esperienze passate e tanto altro. E dopo aver visto Come scaricare video da Facebook, è ora di vedere Come scaricare foto da Facebook. In effetti esistono vari metodi, a seconda che stiate usando uno smartphone o ...

Come scaricare video con Firefox : Se Firefox è il proprio browser preferito e si stanno cercando delle estensioni interessanti, si è capitati nell’articolo giusto. Come in altri browser infatti, le estensioni sono uno dei punti di forza principali di un browser e alcune consentono di allargare le funzionalità del proprio browser in maniera impressionante. Tra queste, ad esempio, vi sono quelle che consentono di scaricare video dai principali servizi di video sharing. ...