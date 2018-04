Come sarà chiamato il terzo royal Baby ?

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury - ecco Come sarà : All’interno della gamma Mercedes non mancano di certo i SUV, ma nulla fino ad oggi è stato in grado di competere alla pari con rivali come la Bentley Bentayga o la neonata Lamborghini Urus. Un segmento, quello degli Sport Utilityy Vehicle di super lusso, che potrebbe presto essere occupato anche dalla casa della Stella, per il tramite di Mercedes-Maybach. Il marchio tedesco, infatti, ha tolto i veli, al Salone di Pechino in corso in queste ...

“Cambiano i sedili : ecco Come saranno”. Voli low cost - un’altra rivoluzione. Ma la ‘svolta’ fa già discutere : Alzi la mano chi non ha mai volato low cost. Non si viaggerà al massimo del comfort, ma le offerte delle compagnie low cost sono imbattibili. Ma c’è una novità importante i cui dettagli stanno trapelando in questi giorni: la Aviointeriors, l’azienda italiana creatrice di interni per aerei, ha disegnato un nuovo modello di sedili che sfida i limiti della comodità, riporta il quotidiano Il Giornale. Nuove sedute, dunque, che ...

Deriva dei continenti - Come sarà il mondo tra milioni di anni? : Questa animazione ci mostra in pochi minuti quello che succederà alle terre emerse del nostro Pianeta nei prossimi 400 – forse 600 – milioni di anni. Realizzato a partire da una ricerca appena diffusa dalla American Geophysical Union, il video evidenzia un costante spostamento dei continenti, fino alla composizione di alcuni “blocchi” principali, che gli scienziati hanno definito “supercontinenti”. La forza motrice, secondo lo studio, anche la ...

Frigoriferi super intelligenti e forni che suggeriscono cotture e ricette. Come sarà la cucina del futuro : Gran parte del tempo che passiamo a casa, almeno durante la veglia, lo trascorriamo in cucina. Le persone, infatti, spendono circa il 60% delle ore lavorative passate fra le mura domestiche in questa parte dell’abitazione. Samsung, il gigante della tecnologia, l’ha capito e presenta per la prima volta la sua soluzione al Salone del Mobile. Samsung prende parte a Eurocucina con nuovi prodotti pensati per esaltare la tecnologia al ...

'L'arte? È Come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa : L'artista italiano più quotato al mondo si racconta: 'Se non avessi fatto questo mestiere, probabilmente a quest'ora sarei in galera: avrei applicato la creatività alle rapine'

Maurizio Cattelan : "L'arte? È Come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa" : "L'arte? È come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa: è quell'idea capace di colonizzarti la mente e di cui è impossibile liberarsi". Maurizio Cattelan è l'artista italiano più quotato al mondo e adesso l'Accademia di Belle Arti di Carrara gli ha conferito anche il titolo di Professore onorario. Alla cerimonia di premiazione si presenterà con la ...

Netflix/ Su iOS saranno disponibili le anteprime video automatiche - ecco Come funzionano : Netflix, sbarcano su iOS le anteprime video automatiche: ecco cosa sono e quando potremo vederle anche su Android. Il mondo dello streaming si rivoluziona finalmente anche in Italia.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo Come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

Sara Tommasi : 'Ero Come morta' - le rivelazioni choc a Le Iene - video Video : Dopo mesi di silenzio #Sara Tommasi è tornata a parlare nel corso della puntata del 18 aprile de #Le Iene. La show girl, laureata in finanza aziendale alla Bocconi, ha vissuto anni difficili dopo aver conquistato la ribalta grazie alla partecipazione di numerosi programmi televisivi. Travolgente l'ascesa all'inizio del nuovo secolo con importante esperienze sul piccolo schermo: da Paperissima Sprint per prore con Quelli che il calcio fino a ...

Pd - Cirinnà : “M5s è Come una bestia con tante teste - la smetta di mentire. Di Battista? Stia buono - non sarà mai sindaco di Roma” : Durissimo attacco pronunciato ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, all’indirizzo del M5S. “Il movimento è una di quelle bestie della mitologia con tante teste” – dichiara la parlamentare – “Ogni testa dice quello che vuole, pensa quello che vuole e magari morde anche la testa accanto. All’amica Casellati va il mio augurio di buon lavoro. La conosco e la rispetto, ma tornerà con le pive nel ...

Mondiale per Club - dal 2021 si cambia : ecco Come sarà la nuova formula pensata da Boban : Per eleggere il Club campione del mondo, verranno giocate soltanto 31 partite ogni quattro anni: il 35% delle gare in meno rispetto alle 48 che vengono disputate nel giro di quattro anni con la ...

Mondiale per Club - dal 2021 si cambia : ecco Come sarà la nuova formula : Per eleggere il Club campione del mondo, verranno giocate soltanto 31 partite ogni quattro anni: il 35% delle gare in meno rispetto alle 48 che vengono disputate nel giro di quattro anni con la ...

Rimuovere Amministratore Gruppo WhatsApp Sarà Presto Possibile | Come Fare : Come Rimuovere Amministratore WhatsApp? In arrivo una nuova funzione che permette di Rimuovere facilmente un Amministratore di un Gruppo WhatsApp. Guida per eliminare o Rimuovere l’Amministratore di un Gruppo WhatsApp Android e iOS Rimuovere Amministratore Gruppo WhatsApp Su WhatsApp è in roll out la possibilità di Rimuovere gli amministratori: Come Fare. Grandi novità arrivano finalmente per la popolare […]

Come sarà il ponte energetico tra la Cina e l'Europa : Un investimento da più di 15 miliardi di euro che non convince sul piano della stabilità geopolitica