notizie.tiscali

: #ItaliaSicura #ONSCI Cna, 9 mln presenze per ponti primavera: Movimento economico 2,5… - ItaliaSicuraTW : #ItaliaSicura #ONSCI Cna, 9 mln presenze per ponti primavera: Movimento economico 2,5… -

(Di martedì 24 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 24 APR - Nove milioni di, di cui 4,1 nelle strutture extralberghiere e cioè bed and breakfast, appartamenti e case private, agriturismi etc. e il resto negli hotel, in crescita ...