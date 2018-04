Clima | che fare in caso di alluvione? Scoprilo col quiz online

Clima : Caritas Internationalis ed altre istituzioni cattoliche abbandonano gli investimenti nei combustibili fossili : In occasione della Giornata internazionale della Terra, 35 istituzioni cattoliche, tra cui Caritas Internationalis – un’istituzione ufficiale della Chiesa con sede nella Città del Vaticano e una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo che ha un’enorme influenza a livello globale – annunceranno la loro decisione di abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili. Dal momento che alcune di queste importanti ...

Meteo - anticiclone in arrivo : Clima estivo al Nord/ Previsioni : caldo a Milano - poi toccherà al Sud : Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord. Le Previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord, con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Le attività di ricerca su Marte sono “terrestri” : in Etiopia caratteristiche Climatiche e geologiche simili al Pianeta Rosso : Il Pianeta Rosso sale nuovamente agli onori della cronaca, ma in questo caso non per un’attività di studio svolta dai rover che percorrono la sua superficie o dalle sonde che affollano la sua orbita. Questa volta – spiega Global Science – le attività di ricerca su Marte sono ‘terrestri’ e puntano verso una delle aree più inospitali del nostro Pianeta, una zona del Corno d’Africa con caratteristiche climatiche e geologiche che evocano ...

Clima ed eruzioni vulcaniche : commercio e reti sociali hanno aiutato l’Homo Sapiens a sopravvivere : Secondo uno studio condotto dall’Università di Montreal e dall’Università di Genova, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Quaternary Science, l’Homo Sapiens è riuscito a sopravvivere all’eruzione vulcanica che ha cambiato il Clima 40mila anni fa grazie al commercio e alle reti sociali. Il team di ricerca è giunto a questa conclusione analizzando antichi utensili, ornamenti e resti umani provenienti da un ...

Sui ghiacciai per fotografare il Clima che cambia : ... confronto fotografico tra immagini storiche e moderne ottenute dallo stesso punto di ripresa, ha misurato lo stato dei più importanti ghiacciai del mondo per monitorare l'effetto dei cambiamenti ...

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti Climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Il Clima che cambia la geografia del vino : In fuga da caldo e siccità i vigneti si spostano verso l'alto e verso nord. Si punta al miglioramento genetico

Caro Salvini - ecco perché i cambiamenti Climatici hanno a che fare con le migrazioni : (Foto: Michael S. Yamashita/Getty Images) Lo scorso lunedì 19 marzo la Banca mondiale ha pubblicato un lungo rapporto dal titolo Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, dedicato al complesso tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici. Il documento, che avevamo già commentato qui su Wired e che è scaricabile da qui in formato pdf (il file pesa oltre 63MB), è la sintesi raccontata in più di 200 pagine della situazione ...

Il Clima che cambia e le prossime ondate migratorie : Vari sforzi per sostenere l'economia e ridurre la povertà hanno portato a un surplus di 50 miliardi di dollari nel prodotto interno lordo nell'ultimo decennio, oltre un maggior numero di iscrizioni ...

Allarme delle Accademie scientifiche europee sull'aumento degli eventi Climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

Gentiloni : 'Effetti Clima mutato anche in Italia'; Eni decarbonizza; ecco ecopiano Snam; rumore fuori controllo in 4 casi su 10 : Ciò detto, aggiunge, 'se si guarda lontano, e' chiarissimo che far fronte alla sfida ambientali e alla conversione ecologica dell'economia sono tra le cose piu importanti per il Paese'. ENI ...

Meteo - altro che primavera : ci aspettano gelo e neve. Maltempo a sud e Clima invernale : Temperature ben al di sotto della norma fino alla fine della settimana. Neve a quote collinari su Marche e Abruzzo. Per la giornata di oggi, 21 marzo, tempo molto instabile al Sud e sul settore Adriatico.Continua a leggere

Migranti Climatici in un futuro che non è fantascienza - parola di Arpaia : Un romanzo tra scienza, sociologia e politica che spinge ad aprire gli occhi sullo scenario ambientale che l'uomo potrebbe trovarsi a vivere se non si inverte la rotta sui cambiamenti del clima. Giovedì 15 marzo l'incontro al Palazzo del ...

Il cambiamento Climatico favorisce la diffusione di pericolosi virus trasmessi da zanzare e zecche : Incoraggiati dal cambiamento climatico, dal commercio e dai viaggi internazionali, gli insetti portatori di malattie si stanno diffondendo in parti sempre più ampie del mondo. Questo significa che un maggior numero di persone è esposto a infezioni virali, come febbre dengue, Chikungunya, Zika, febbre del Nilo occidentale, febbre gialla ed encefalite da zecche. Per molte di queste malattie, non ci sono ancora speciali vaccini o antivirali. Il ...