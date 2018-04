Cina | incendio doloso in un karaoke bar | 18 morti e 5 feriti

Cina - incendio doloso karaoke : 18 morti : 6.38 Un incendio è scoppiato in un karaoke bar della città di Qingyuan, nella provincia meridionale cinese di Guandong, causando la morte di 18 persone e il ferimento di altre 5. La polizia locale, secondo cui l'incendio è di natura dolosa, ritiene che ad appiccare le fiamme sia stato un uomo di 32 anni. Per la sua cattura è stata istituita una taglia di 25.000 euro.

Incendio cucina in un ristorante a Novara

Firenze - studentesse Usa cuCinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze. “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Turista muore nell’incendio del suo camper : l’incidente nel cortile di una autoffiCina : La tragedia si è consumata nel cortile di una autofficina di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, dove la donna aveva portato il suo camper per ripararlo dopo un incidente stradale. La vittima è una 76enne tedesca.Continua a leggere

Davos - incendio in officina - danni e sgombero locali