Chiude il ponte ed esplode la rabbia | residenti si calano nel fiume | traffico in tilt

Grado - il ponte ri Chiude rà il 2 maggio : Niente stop a singhiozzo. Damiani di Fvg Strade: 'Rinviamo i lavori per non creare disagi ai turisti'

Tra Brera e il Castello la città che non Chiude nel ponte delle feste : Il tempo sarà bello. Se il meteo ci azzecca, il lunedì dell'Angelo offre una giornata all'aperto a Milano, con i fiori che si materializzeranno sul sagrato della chiesa di sant'Angelo in via Moscova. È l'appuntamento tradizionale della Pasquetta e tra le fioriture primaverili si può immaginare la statua di san Francesco che intona il Cantico delle creature. Fructi con coloriti flori et herba, fiori, frutti e piante saranno un modo di gustare il ...