Chirurgia | USA | “perfettamente riuscito” il primo trapianto pene-scroto

meteoweb.eu

: RT @CIAfra73: Già so come andrà a finire: 1) Belen si mette con Maradona 2) Maradona dimagrisce e usa la chirurgia estetica 3) Maradona di… - causeimfra : RT @CIAfra73: Già so come andrà a finire: 1) Belen si mette con Maradona 2) Maradona dimagrisce e usa la chirurgia estetica 3) Maradona di… - CIAfra73 : Già so come andrà a finire: 1) Belen si mette con Maradona 2) Maradona dimagrisce e usa la chirurgia estetica 3) M… - pissmeofflouis : la menchi che paragona la chirurgia estetica ai transgender fa molto ma molto schifo comunque. e bouchra che usa la… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Negli Stati Uniti, un team di medici ha effettuato con successo ildi. Il paziente è stato operato lo scorso 26 marzo all’ospedale della facoltà di medicina della John Hopkins University nello stato del Maryland: solo ora l’equipe medica ha reso noto che l’intervento è perfettamente riuscito. Per la prima volta sono stati trapiantati siache(gli altri tre casi simili e precedenti riguardavano solo il). La procedura, durata ben 14 ore, è stata realizzata grazie al lavoro di 11 chirurghi (9 specialisti in ricostruzione plastica e 2 urologi). Se tutto dovesse procedere come previsto, il paziente potrà urinare autonomamente già nei prossimi giorni e sarà in grado anche di avere normali funzioni sessuali nei prossimi sei mesi. Non sarà fertile perché, per questioni etiche, l’intervento ha escluso la possibilità di ...