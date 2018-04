Chi è Simona Crisci | la miglior amica di Michelle Hunziker

Simona Ventura vs Heather Parisi/ Amici 17 : "I panni sporChi si lavano in... diretta!" e difende Biondo : Simona Ventura torna a rispondere ad Heather Parisi dopo i suoi attacchi al serale di Amici 17, nati dal tifo per Biondo. "I panni sporchi si lavano in... diretta!"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Forum - Maretta Scoca sostituta : Chi è Simona Napolitano : Maretta Scoca: Simona Napolitano la sostituisce a Forum Prima o poi questo momento sarebbe arrivato: la produzione di Forum ha scelto il volto di chi avrà l’arduo compito di dover sostituire Maretta Scoca, la donna che per ben dieci anni è stata una delle colonne portati del programma di successo di canale 5. Simona Napolitano è l’avvocato che da oggi affiancherà Barbara Palombelli nel corso delle puntate dello sportello ...

Simona Ventura figli : Chi sono - età e biografia : Chi sono i figli di Simona Ventura? L'età e la biografia degli eredi della conduttrice sono molto ricercati, soprattutto perché il più grande pare avere serie intenzioni di seguire le orme di mamma Simona e papà Stefano Bettarini. Se ci riuscirà o meno sarà solo il tempo a dirlo, anche se inizialmente SuperSimo non sembrava molto d'accordo, e soprattutto appena agli inizi e scopriremo tra qualche anno se ci riuscirà, e in quali vesti entrerà in ...

“Deve rassegnarsi”. Isola - la verità sulla Marcuzzi. La tredicesima edizione del reality sta mettendo a dura prova la conduttrice che ormai non ce la fa più. Ha tutti gli ocChi puntati addosso e Simona Ventura - spesso Chiamata in causa - ha deciso di intervenire : La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e il reality non era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e la ...

Castrovillari - in scena Simona MarChini e Paolo Restani : La prima proposta professionale le arrivò da Elio Petri , quando aveva sedici anni, successivamente una cara amica, Delia Scala , la introduce nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni si è ...

Simona MarChini/ “A casa di…” - Benedetta Parodi cucina con l’attrice (Domenica In) : Simona Marchini ospite a Domenica In per l'angolo “A casa di…”: Benedetta Parodi cucinerà con la famosa attrice romana, dei pasti tipici della tradizione pasquale.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:03:00 GMT)

Buon compleanno Aibreán Amadán - Alfio MarChini - Simona Ventura… : Buon compleanno Aibreán Amadán, Alfio Marchini, Simona Ventura… …Arrigo Sacchi, Chiara di Paola, Ettore Mo, Paolo Baggiani, Solvejg d’Assunta, Milan Kundera, Rolf Hochhuth, Ali MacGraw, Guido Podestà, Saverio Marconi, Fiammetta, Paolo Conti, Vincent Bolloré, Alberto Zaccheroni, Giancarlo Antognoni, Gianfranco Miccichè, Roberto Pruzzo, Sandro Veronesi, Susan Boyle, John Elkann, Cristiano Doni, Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, ...

Isola dei famosi 2018 - Chi sono le ex naufraghe che invocano il ritorno di Simona Ventura : La conduzione de L’Isola dei famosi da parte di Alessia Marcuzzi sta sollevando diverse critiche sul web, e molti dei suoi detrattori invocano un ritorno di Simona Ventura al timone del reality. A suscitare perplessità è la gestione da parte di Alessia del gran polverone sollevato dal canna gate. Su questo tema e più in generale sui meccanismi della corrente edizione si è espressa Flavia Vento, concorrente della sesta e della nona edizione ...

Simona Ventura - 'messa in pausa' da Mediaset. Ritorna in Rai? 'Stasera dalla Clerici - poi Chissà' : Attualmente sotto contratto con Mediaset , è assente dagli schermi da un po' di tempo, nonostante le rassicurazioni di Piersilvio Berlusconi, che aveva parlato di nuovi progetti nel 2018. Ma quale ...

Simona Ventura 'cacciata' da Mediaset torna in Rai? 'Stasera dalla Clerici - poi Chissà'. È assente da un anno : Attualmente sotto contratto con Mediaset , è assente dagli schermi da un po' di tempo, nonostante le rassicurazioni di Piersilvio Berlusconi, che aveva parlato di nuovi progetti nel 2018. Ma quale ...

Simona Ventura e lo 'sChiaffo' da Mediaset : 'Non si occuperà dei mondiali di calcio' : FUNWEEK.IT - Speravamo di rivedere Simona Ventura in tv alla guida di un programma che lei conosceva bene per argomenti e vita privata. Invece, la conduttrice si è vista scippare da sotto il naso la ...