Chester | il romeno che picchia un anziano per rubargli i soldi

(Di martedì 24 aprile 2018) Tentato omicidio e rapina. Sono queste le accuse perCaldararu, il 29enne, che sabato mattina ha aggredito undavanti al portone del palazzo in cui abita, in via Valtorta, alla periferia Nord est di Milano (guarda il video). Il delinquente, che ha una sfilza di precedenti penali per reati violenti, è stato braccato dalle forze dell'ordine qualche ora dopo la vile aggressione, grazie ad una sovrapposizione fra le immagini riprese dalle telecamere del palazzo e le banche dati degli investigatori.Due pugni violenti al volto e Umberto De Zordo, l'che stava rientrando a casa con un sacchetto della spesa in mano, è crollato a terra. Nel video ripreso dalle telecamere di sicurezza del palazzo si vedeCaldararu cercare nelle tasche della vittima: ne sposta il corpo privo di sensi, ruba il portafogli e scappa. "È un'aggressione brutale - sbotta Riccardo De ...