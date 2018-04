Champions League Liverpool-Roma 5-2 | il tabellino

Liverpool-Roma 5-2 - semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Video Gol Liverpool-Roma 5-2 : Highlights e Tabellino Champions League 24-04-2018 : Finisce con un rocambolesco Risultato Finale Liverpool-Roma 5-2: Cronaca e Video Gol Salah, Mané, Firmino, Dzeko, Perotti Champions League, Gara di Andata della Semifinale di Champions League 24 Aprile 2018 Finisce con un rocambolesco 5-2 la gara di andata della Semifinale di Champions League Liverpool-Roma. La squadra di casa ipoteca l’approdo alla finale di Kiev trascinata da una grandissima doppietta dell’ex giallorosso ...

Roma-Liverpool - quando si gioca il ritorno? Data - programma - orario e tv della semifinale di Champions League : Mercoledì 2 maggio si giocherà Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018. Allo Stadio Olimpico si deciderà chi volerà a Kiev per giocarsi la Finale della massima competizione continentale: si torna in campo dopo l’anData di Anfield Road, i Reds e i giallorossi si affronteranno per novanta minuti a caccia del risultato che varrebbe l’accesso all’atto conclusivo. Gli uomini di Eusebio Di Francesco vogliono ...

Finale Champions League 2018 - quando e dove si gioca? Data - località - programma - orario e tv : Sabato 26 maggio si giocherà la Finale della Champions League 2018. A ospitare l’evento calcistico più importante della stagione di club sarà lo Stadio Olimpico di Kiev: nella capitale ucraina andrà in scena una partita pirotecnica e spettacolare, le due squadre rimaste in corsa si sfideranno per la conquista della Coppa dalle grandi orecchie. Quattro squadre si stanno dando battaglia nelle semifinali per staccare il biglietto per ...