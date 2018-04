Champions | Heynckes | Bayern in forma come nel 2013 Zidane | Amiamo gare

Champions : Bayern - Heynckes avverte Real : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Siamo in una forma simile a quella del 2013": è il biglietto da visita con cui il tecnico del Bayern Monaco, Jupp Heynckes , si presenta in sala stampa alla vigilia della ...

Champions - da Klopp a Heynckes passando per Di Francesco : quegli attaccanti trasformati in difensori : Che poi nel mondo non esistono più grandi difensori in assoluto, beh, questo è un altro discorso. O forse no. Ma stavolta vincerà chi segna di più. Tags Argomenti: Champions League bayern monaco Real ...