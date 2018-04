Cervello | malattia di Alzheimer | nuovo farmaco

Alzheimer - ecco l’origine della malattia : “Primi segnali in una area profonda del Cervello” : Sembra celarsi in una particolare area del cervello la chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo. In quest’area la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitore della felicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield ...