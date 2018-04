Centrodestra unito? Fa bene al Sud Così il Meridione può riscattarsi Di Maio scorda la

Centrodestra unito? Conviene al Sud Così il Meridione può riscattarsi Di Maio scorda la gente comune : Abbiamo ormai superato i cinquanta giorni da quando il popolo italiano ha votato. Dopo l’esplorazione di Elisabetta Casellati di fare la quadra tra Centrodestra e M5S, adesso è l’ora di Roberto Fico che tenterà un approdo a Sinistra per i Grillini. Apparentemente nulla di strano. In realtà questo secondo tentativo rappresenta invece Segui su affaritaliani.it

RISULTATI ELEZIONI MOLISE - TOMA PRESIDENTE/ "Centrodestra resti unito" - M5s ko : consiglieri eletti - preferenze : MOLISE, RISULTATI ELEZIONI Regionali 2018: TOMA nuovo PRESIDENTE, 'centrodestra resti unito'. Salvini non supera Berlusconi. consiglieri eletti.

RISULTATI ELEZIONI MOLISE - TOMA PRESIDENTE/ “Centrodestra resti unito” - M5s ko : consiglieri eletti - preferenze : Ha vinto Donato TOMA e sarà così il nuovo PRESIDENTE del MOLISE per i prossimi 5 anni di Governo: dopo la fine dello scrutinio (qui tutte le info e le notizie sulle ELEZIONI Regionali in MOLISE) il Centrodestra può esultare con i seguenti numeri. Il 43,4% ha scelto il candidato di Berlusconi, Salvini e Meloni, mentre il 38,5% ha optato per il giovane Andrea Greco del Movimento 5 Stelle: crollo epocale per il Centrosinistra che pure veniva dal ...

Molise : Berlusconi - avanti Centrodestra unito - stop dilettantismo M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere ...

Molise - Toma : 'Fiducia dagli elettori - Centrodestra resti unito' : Anche se manca il dato ufficiale la vittoria del centrodestra alle Regionali del Molise è ormai certa. "Gli elettori ci hanno dato fiducia, il Molise ha dato un segnale alla coalizione di centrodestra:...

Governo - Di Maio : «Con Salvini si possono fare grandi cose» Berlusconi : «Centrodestra unito» : «Con Salvini si possono fare grandi cose». Luigi Di Maio conferma di avere un rapporto preferenziale con il leader della Lega. All'arrivo al Salone del Mobile, il candidato premier del Movimento 5 ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

Silvio Berlusconi dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Silvio Berlusconi : "Il Centrodestra è unito. Nessun contatto col Pd" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour elettorale in Molise in vista delle Regionali di domani. Il Cavaliere lasciando il Centrum Palace di Campobasso ha parlato del centrodestra e del rebus per la ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - il nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» : «Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini ...