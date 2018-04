: Eutanasia: cdm conferisce cittadinanza italiana ad Alfie - #Eutanasia: #conferisce #cittadinanza - zazoomblog : Eutanasia: cdm conferisce cittadinanza italiana ad Alfie - #Eutanasia: #conferisce #cittadinanza - NotizieIN : CdM conferisce cittadinanza ad Alfie - hagakure_jfp : RT @marcodifonzo: ++ Alfie: Cdm gli conferisce cittadinanza italiana ++ -

Il governo ha conferito nel CdM di oggi laal piccoloEvans, il bimbo britannico affetto da una grave malattia neurodegenerativa. La decisione è stata assunta "in considerazione dell'eccezionale interesse per la Comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici" e per la tutela di valori come "la salvaguardia della salute",si legge in una nota.Il bimbo,non più collegato alla macchina che lo teneva in vita per decisione dei giudici di Gb, potrebbe essere accolto al Bambin Gesù di Roma.(Di martedì 24 aprile 2018)