Cast e personaggi di Scandal 7 | in Italia dal 24 aprile l’addio a Olivia Pope

Trama - Cast e personaggi di Station 19 - lo spin-off di Grey’s Anatomy arriva su Fox Life dal 23 aprile : arrivano finalmente anche in Italia cast e personaggi di Station 19: lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulle vite dei pompieri di una caserma di Seattle, la "stazione 19" per l'appunto, farà il suo debutto su Fox Life nella serata di questo lunedì 23 aprile. Station 19 è stato già presentato al pubblico durante il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 14 "Hai davvero presa su di me", andato in onda lo scorso 2 aprile in Italia, con ...

Cast e personaggi di Homeland 7 a caccia del nemico su Fox dal 23 aprile : trama della nuova stagione : Cast e personaggi di Homeland 7 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Fox di Sky con quelli che sembrano essere gli ultimi episodi della serie. Nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Claire Danes, unica eroina ancora rimasta nella serie, ha confermato che l'ottava stagione sarà l'ultima, almeno per quello che la riguarda. Al momento non c'è stata ancora una conferma ufficiale di questo ma sembra che l'attrice, dopo otto anni, abbia ...

Cast e personaggi di Westworld 2 - al via stasera 23 aprile su Sky Atlantic : da Evan Rachel Wood a Ed Harris : Il Cast e personaggi di Westworld 2 debuttano ufficialmente stasera, 23 aprile, su Sky Atlantic. Dopo la messa in onda di stanotte, in contemporanea USA, il primo episodio della seconda stagione sarà trasmesso in versione sottotitolata. Nel nuovo ciclo di episodi, si ritorna a Westworld con qualche novità. Oltre all'introduzione del citato Shogun World, scopriremo cos'è successo dopo la folle rivolta iniziata nel finale della precedente ...

Questo nostro amore 80 : Cast e personaggi : Questo nostro amore 80, ecco tutti i profili dei personaggi della fiction di Raiuno con Neri Marcorè e Anna Valle Grande successo per “Questo nostro amore 80“, la nuova fiction campione di ascolti di Rai 1. La serie tv, ambientata in Italia, racconta la storia d’amore tra Vittorio Costa e Anna Ferraris. Un amore forte quello nato tra la coppia, ma costretto ad un certo punto a fare i conti la realtà e con un tradimento che ...

Cast e personaggi di The Alienist - la serie con Luke Evans e Dakota Fanning sbarca su Netflix dal 19 aprile : Arrivano su Netflix Cast e personaggi di The Alienist, poliziesco dai toni thriller ambientato nel XIX secolo: da giovedì 19 aprile la serie sarà disponibile sul catalogo italiano del colosso dello streaming online. In onda negli Stati Uniti sul network TNT, The Alienist è tratta dal romanzo omonimo di Caleb Carr e rientra a pieno titolo nelle miniserie, componendosi di soli dieci episodi raccolti in una stagione. La cornice storica è quella ...

Svelati i volti di due new entry in Stranger Things 3 - nuovi attori nel Cast con personaggi misteriosi : Tra i titoli più fortunati di Netflix negli ultimi due anni c'è sicuramente la serie dei Duffer Brothers, che con Stranger Things 3 si appresta a riportare in scena i misteri di Hawkins con diverse novità. Ad annunciare due new entry nel terzo capitolo della serie, che non sarà rilasciata prima del 2019, è stato il numero uno di Netflix Ted Sarandos: i nuovi volti per la stagione numero 3 della serie diventata in instant cult sulla ...

Cast e personaggi di Billions 3 al via su Sky Atlantic il 13 aprile : John Malkovich guest star : Cast e personaggi di Billions 3 sono pronti per il debutto di oggi, 13 aprile, sempre nel prime time di Sky Atlantic. Ancora una volta sarà una guerra all'ultimo sangue tra Bobby e Chuck ma le novità non mancheranno in questa nuova stagione a cominciare proprio alla guest star dei nuovi episodi ovvero John Malkovich pronto a vestire i panni del miliardario russo Grigor Andolov. La serie tv creata da Brian Koppelman e David Levien prenderà il ...

GF Nip 2018 - Barbara d’Urso sul Cast : ci saranno ‘fidanzati di personaggi noti e persone con cognomi importanti’ : Dopo cheIlary Blasi ha avuto nel suo parterre star del calibro di Cristiano Malgioglio (che rivedremo come opinionista), Barbara D’Urso non vuole essere da meno: “Ci saranno diversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi”. Tutto è pronto per la quindicesima edizione del Grande Fratello, al via martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, ma non tutti ...

Cast e personaggi di Deep State - su Fox dal 9 aprile : la serie con Mark Strong tra guerre e geopolitica : <Strong>CastStrong> e <Strong>personaggiStrong> di <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> debuttano stasera, 9 <Strong>aprileStrong>, su Fox. In prima assoluta, il canale satellitare di Sky aprirà le porte ad un nuovo avvincente spu thriller, sulla scia di Homeland e The Americans. Scritto da Matthew Parkhill, la <Strong>serieStrong> è la prima produzione tv europea dei canali Fox. Dopo la messa in onda del pilot negli Stati Uniti, <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> viene trasmessa in contemporanea in 50 paesi, tra cui Italia, Canada e Australia. La ...

Trama - Cast e personaggi di Instinct - la nuova serie crime con Whoopi Goldberg dall’8 aprile su Rai2 : cast e personaggi di Instinct approdano da questa sera, domenica 8 aprile, su Rai2: il secondo canale aprirà le porte a un'altra serie crime targata CBS, il network americano produttore di alcune delle serie più amate dagli italiani come NCIS, S.W.A.T. e Bull. La serie debutterà questa sera alle 22:10, subito dopo la trasmissione dell'episodio 15x10 di NCIS. Si tratta di una prima visione assoluta per l'Italia, non troppo distante dal ...

Cast e personaggi de La Casa di Carta 2 in streaming su Netflix - la seconda parte inizia dal colpo di genio del Professore : Il 6 aprile hanno debuttato i restanti episodi de La Casa De Papel: l'epilogo della vicenda dei personaggi de La Casa di Carta 2 su Netflix conclude la storia di questa surreale rapina alla Zecca dello Stato di Madrid, realizzata da un gruppo di 8 truffatori, capitanati da un geniale ideatore dell'assalto, che sperano di uscire indisturbati e senza tragedie dall'edificio con 2,4 milioni di euro stampati per l'occasione. La serie prodotta da ...

Cast e personaggi di Legion 2 al via il 4 aprile su Fox : Dan Stevens ancora più folle nei nuovi episodi : Il lato psichedelico della Marvel, un eroe che non ha bisogno di presentazioni e che è da prendere con le pinze così come l'intero show: Cast e personaggi di Legion 2 danno finalmente appuntamento al loro pubblico oggi, 4 aprile, su Fox per i nuovi episodi ancora inediti in Italia. In contemporanea Usa, la serie è pronta ad andare in onda con una rivoluzionaria e ancor più sconvolgente seconda stagione con Dan Stevens ancora più folle e ...

Cast e personaggi di Divorce 2 : Sarah Jessica Parker di Sex and The City torna su Sky Atlantic : Cast e personaggi di Divorce 2 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Sky Atlantic e, in particolare, a tutti coloro che hanno amato Sarah Jessica Parker in Sex and The City. Sarà lei la protagonista della serie proprio come è stato nella prima stagione con il ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dello scorso anno, ovvero Frances Dufresne. Ci sarà ancora lei al centro dei nuovi episodi della serie ...

Curiosità - Cast e personaggi de Il sorriso di Angelica - episodio di Montalbano in onda a Pasquetta su Rai1 : Gelosie e tradimenti nell'episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 2 aprile su Rai1: sono questi gli elementi chiave tra Curiosità, cast e personaggi de Il sorriso di Angelica. Anche a Pasquetta, la prima rete italiana non abbandona l'appuntamento con le replica del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Il sorriso di Angelica è tratto dal romanzo omonimo scritto da Andrea Camilleri e pubblicato nel 2010 da Sellerio. Una ...