Cassazione | per i part-time stessa retribuzione oraria

Dell’Utri - la Cassazione accoglie il ricorso sulla detenzione : “Ora tribunale valuti di nuovo scarcerazione per motivi di salute” : Nonostante la recente condanna alla fine del processo sulla Trattativa Marcello Dell’Utri torna a sperare di lasciare il carcere. La corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute dell’ex senatore. Lo rendono noto i legali del fondatore di Forza Italia Simona Filippi e Alessandro De Federicis. “Ora la ...

Mose - Cassazione annulla per prescrizione condanna Milanese - ... : ... ex consigliere dell'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti ed ex deputato Pdl, in uno stralcio del processo sul Mose.

Cassazione - prescrizione per Milanese : È stato poi confermato dalla Cassazione il risarcimento danni in favore del Consorzio Venezia e del Ministero dell'economia.

Mose : Cassazione - prescrizione per Milanese : VENEZIA La Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere del ministro dell'economia Giulio Tremonti, in relazione alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione per ...

Operazione 'Contatto' su presunto intreccio mafia politica : la Cassazione dice no al carcere per i Coluccia : Dopo l'accoglimento del ricorso della difesa contro l'ordinanza di carcerazione del Riesame, arriva il pronunciamento della Cassazione che dispone l'annullamento con rinvio del provvedimento nei ...

Gli obiettivi del ricorso per Cassazione contro la sentenza Plenaria : Parte l’offensiva dei diplomati magistrali col ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza Plenaria del 20 dicembre. Previsto per i prossimi giorni il deposito presso la cancelleria dell’istanza di revisione alla quale hanno collaborato 14 avvocati. L’elenco è composto da Francesco Amerigo, Isetta Barsanti Mauceri, Michele Bonetti, Dino Caudullo, Giuseppe Cundari, Santi Delia, Tommaso […] L'articolo Gli obiettivi ...

Occhio al dating online - per la Cassazione è già tradimento : Iscriversi a Tinder e cercare attivamente l’incontro di una notte (o qualcosa di più ambizioso e duraturo). Fare un giro sugli sterminati siti e app di incontri, da Meetic a Gleeden passando per OkCupid, Badoo, Happn e compagnia. Senza mai trovare la scintilla giusta, e dunque senza mai organizzare un incontro né, eventualmente, consumare un rapporto sessuale extraconiugale. Tutto a posto? Non proprio: la semplice navigazione è sufficiente a ...

Per la Cassazione navigare sui siti di incontri è già un tradimento : Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che va via di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne, perchè si tratta di una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un ex marito, che voleva addebitare la causa ...

Scuola - diplomati magistrali fuori dalle GaE : maxi ricorso in Cassazione per chiedere annullamento sentenza : Il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, torna sulla sentenza N. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una sentenza tristemente nota per aver estromesso dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrale. Nel comunicato, si parla di almeno 10 validi motivi per impugnare la sentenza alla Corte di Cassazione. Ecco quanto si legge nella […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali fuori ...

La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni per l’ex ad del Molino Cordero di Fossano : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di carcere per Aldo Cordero ex amministratore delegato della Molino Cordero, per omicidio plurimo colposo. ...

Divorzio - pg Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : La valutazione deve essere fatta caso per caso e il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio può continuare ad essere preso come riferimento nelle cause di Divorzio, per...

Divorzio - Cassazione. Il pg : «Sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno» : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere...

Cassazione : pg - sì al tenore di vita per l'assegno di divorzio : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile.

Divorzio - Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere...