Cassano svela | “sono pronto a tornare | non cerco una squadra che lotta per la salvezza”

(Di martedì 24 aprile 2018)ha in testa diad alti livelli e cerca unain grado di garantirgli spazio, un club però di media classifica con un progetto affascinante, ecco le parole a Sky Sport: “io sarò calciatore in eterno, solo i pipponi possono dire di essere ex perché quando giocavano erano pipponi. Non so quando tornerò, so sicuramente che ho voglia di farlo. Ho perso 5 kg in un mese, non voglio giocare per i soldi, a maggior ragione adesso, ma per orgoglio e per rivincita, posso fare la differenza, ne sono convinto al cento per cento; poi voglio divertirmi.ideale? Una che ha un’idea di gioco, con giocatori interessanti: non andrei in una cheper la salvezza, piuttosto me ne sto a casa con la famiglia. Vorrei avere un allenatore che punta su di me per farmi rendere al massimo”. “Cassanate? Bisogna metterle in conto, ma molto meno perché ora ho due ...