Cassano pronto a tornare ' non per soldi'

Cassano svela : “sono pronto a tornare - non cerco una squadra che lotta per la salvezza” : Cassano ha in testa di tornare ad alti livelli e cerca una squadra in grado di garantirgli spazio, un club però di media classifica con un progetto affascinante, ecco le parole a Sky Sport: “io sarò calciatore in eterno, solo i pipponi possono dire di essere ex perché quando giocavano erano pipponi. Non so quando tornerò, so sicuramente che ho voglia di farlo. Ho perso 5 kg in un mese, non voglio giocare per i soldi, a maggior ragione ...