Caso Alfie | il padre del piccolo | “E’ senza nutrizione da 23 ore | ma continua a lottare”

Caso Alfie : “l’ultimo capitolo nella storia di questo straordinario bambino” : Il giudice britannico Anthony Hayden ha confermato il ‘no’ al trasferimento del piccolo Alfie Evans in Italia, chiudendo l’udienza di oggi come “l’ultimo capitolo nella storia di questo straordinario bambino”. Un verdetto che non apre spiragli neppure alla richiesta del legale dei genitori di riesaminare l’opzione italiana fra un paio di giorni nel Caso in cui i medici di Liverpool non consentano a ...

Caso Alfie : i medici del Bambin Gesù pronti su un aereo a Ciampino : “Noi siamo pronti, l’aereo e’ a Ciampino con i medici a bordo. L’ambasciata italiana in Inghilterra sta anche cercando un’ambulanza per il trasporto dall’ospedale all’aeroporto. L’aereo, lo ripeto, e’ a Ciampino pronto a decollare. I medici e le attrezzature ci sono. L’equipe e’ pronta“. Lo ha detto la presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’, Mariella ...

Caso Alfie - i medici britannici frenano : “A casa non prima di 3-5 giorni” : I medici britannici dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool frenano sulla richiesta del giudice Anthony Hayden di valutare se consentire di far tornare Alfie Evans a casa con i genitori dopo il distacco dai macchinari salvavita e la sua inattesa resistenza. “Ci vorranno almeno 3-5 giorni per decidere, comunque al momento è impossibile per l’ostilità” dei manifestanti che protestano dinanzi ...

Caso Alfie - clamoroso : per il giudice potrebbe andare a casa - ma non in Italia : Il giudice dell’Alta Corte britannica ha chiesto ai medici dell’ospedale Alder Hey di Liverpool di valutare se consentire che Alfie Evans venga riportato a casa dal padre e dalla madre, mentre non ha fatto alcuna apertura su un trasferimento in Italia. Lo riferiscono reporter britannici presenti all’udienza di oggi a Manchester citati dal Liverpool Echo. Ora s’attende la risposta dell’ospedale. Il giudice ha inoltre ...

Eutanasia - Caso Alfie Evans : parlano i medici inglesi : I pediatri britannici del Royal College of Pediatric and Child Health (Rcpch) intervengono oggi con una nota in difesa dell’ospedale Alder Hey di Liverpool, in cui e’ ricoverato il piccolo Alfie Evans, e delle norme che regolano nel Regno Unito la possibilita’ di staccare la spina ai bambini gravemente malati. La nota, diffusa in queste ore dallo stesso Alder Hey, e’ firmata dal professor Russel Viner, presidente del ...

Caso Alfie - l’Ospedale Bambin Gesù : “Aspettiamo la decisione del giudice - ma siamo pronti a prendere il piccolo” : “Ho appena parlato con il Colonnello Schiavo dell’Ambasciata italiana a Londra per chiedere di quale attrezzature noi avremmo bisogno per il trasporto di Alfie in Italia. E’ tutto pronto, ma dobbiamo aspettare la decisione del giudice. Il Bambino nelle ultime ore ha dimostrato di essere forte ed è chiaro che i giudici dovranno tenere conto di questi fatti e fare qualcosa di più attivo”. Ad affermarlo all’Adnkronos ...

Eutanasia - Caso Alfie : “Un bimbo condannato a morte offende la medicina” : “La determinazione con la quale la giustizia britannica si e’ appropriata della sorte del piccolo Alfie Evans, bimbo ammalato e fragile, ci inquieta e ci obbliga a proporre una seria riflessione sui rapporti tra Stato e cittadini. Il disposto giudiziario di “condanna a morte” espresso nei confronti di un piccolo fragile, affidato alle cure dei medici, che di lui per statuto deontologico dovrebbero prendersene cura ...

Giudice Alta Corte riapre su Caso Alfie : 14.45 Il Giudice d'Appello dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, firmatario nei giorni scorsi del verdetto di via libera a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha fissato per oggi pomeriggio una nuova,inattesa udienza sulla base degli sviluppi delle ultime ore. L'udienza è convocata a Manchester per le 15:30 locali (le 16:30 in Italia), ha annunciato una portavoce. Convocati i legali di tutte le parti, inclusa la famiglia e ...

Caso Alfie Evans - Ricciardi (ISS) : metodi inglesi scioccanti e disumani : “Ci sono tanti modi piu’ umani di gestire questa situazione e’ i modi con cui i colleghi inglesi lo hanno fatto sono scioccanti e anche un po’ disumani“, “stanno ovviamente molto attenti ai costi”: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito alla vicenda del piccolo Alfie Evans, a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi dati delle ...

Eutanasia - Caso Alfie Evans : convocata nuova udienza : Il giudice dell’Alta Corte Anthony Paul Hayden ha convocato una nuova udienza in riferimento al caso Alfie Evans, con tutte le parti coinvolte, oggi pomeriggio alle 15.30 a Manchester (ore 16.30 italiane) in considerazione degli sviluppi delle ultime ore. E’ lo stesso giudice che aveva autorizzato il distacco delle macchine al piccolo Alfie ricoverato a Liverpool. L'articolo Eutanasia, caso Alfie Evans: convocata nuova udienza sembra ...

Alfie - il Caso non è chiuso. Nel pomeriggio udienza davanti l'Alta Corte britannica : In mattinata gli è stato riattaccato l'ossigeno dopo che ieri sera era stato staccato dalle macchine, riuscendo ugualmente a sopravvivere per 10 ore. Continua la battaglia per cercare di salvarlo

Caso Alfie Evans - nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine : Caso Alfie Evans, nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine Ieri, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva respinto l’ultimo ricorso della famiglia di Alfie Evans, l’Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo. Una mossa che però non ha fermato i giudici britannici.Continua a leggere Ieri, […]

Caso Alfie - giudici Gb : staccare la spina : 4.30 Il giudice d'appello britannico Anthony Hayden ha autorizzato i medici dell'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool a staccare la spina dei macchinari che tengono in vita il bimbo di 23 mesi Alfie affetta da una malattia neurologica degenerativa sconosciuta e incurabile. Lo riporta l'agenzia britannica Pa. I genitori avevano chiesto la sospensione del distacco, dopo che era stato respinto l'ultimo ricorso, per trasferirlo a Roma dato ...