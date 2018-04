Caso Alfie Evans - nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine : Ieri, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva respinto l'ultimo ricorso della famiglia di Alfie Evans, l'Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo. Una mossa che però non ha fermato i giudici britannici.Continua a leggere

Caso Alfie - giudici Gb : staccare la spina : 4.30 Il giudice d'appello britannico Anthony Hayden ha autorizzato i medici dell'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool a staccare la spina dei macchinari che tengono in vita il bimbo di 23 mesi Alfie affetta da una malattia neurologica degenerativa sconosciuta e incurabile. Lo riporta l'agenzia britannica Pa. I genitori avevano chiesto la sospensione del distacco, dopo che era stato respinto l'ultimo ricorso, per trasferirlo a Roma dato ...

Eutanasia - Caso Alfie : “Si ipotizza un nuovo intervento del giudice” : Un ritardo nell’esecuzione del piano per spegnere le macchine che tengono in vita Alfie Evans potrebbe rendere necessario un nuovo intervento del giudice. E’ l’ultimo sviluppo di cui si dà notizia sulla pagina Facebook Alfies Army Official, aggiornata dai sostenitori della battaglia dei genitori per tenere in vita il piccolo. “Poiché l’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano di cura di estubare” ...

Eutanasia : Caso Alfie Evans - iniziano le operazioni per staccare la spina : I giudici della Corte europea per i diritti dell’uomo hanno rifiutato di intervenire nel caso del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, gravemente malato, vivo solo grazie a un respiratore. La battaglia dei genitori per continuare a tenerlo in vita è quindi terminata: i medici dell’ospedale Alder Hey’s di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, erano stati autorizzati a staccare le macchine, una decisione contro la quale Tom Evans e ...

Il Caso del piccolo Alfie : ultimo ricorso alla Corte Europea di Strasburgo : I genitori del bimbo hanno chiesto in extremis un nuovo giudizio alla Corte per i diritti umani dopo la conferma del verdetto precedente, da parte del giudice supremo britannico, che autorizzava a staccare la spina al piccolo

Il Caso del piccolo Alfie : Corte Suprema britannica nega nuovo ricorso dei genitori : I genitori invocavano il trasferimento del piccolo al Bambino Gesù di Roma. Nei giorni scorsi il padre aveva incontrato il Papa. Anche il Gaslini di Genova offre accoglienza al bimbo