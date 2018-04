Carelli | M5S | | Renzi imprescindibile

Emilo Carelli - la bomba di Dagospia : avvistato in Vaticano - si muove per un governo M5s : Una bomba di Dagospia su Emilio Carelli , chiamato dal sito di Roberto D'Agostino 'eminenza azzurrina di Luigi Di Maio '. Secondo quanto si legge, è stato avvistato entrare segretamente in Vaticano e ...

MenCarelli - M5S - : partecipare al bando europeo Wifi4Eu : Massa - "Il bando europeo Wifi4Eu potrebbe essere un'opportunità per il nostro Comune di estendere gli accessi gratuiti ad internet e la digitalizzazione del nostro comprensorio, ma bisogna fare in ...

M5S - la candidata MenCarelli ha incontrato Nogarin : Massa - La candidata a sindaco Luana Mencarelli e alcuni attivisti del M5S di Massa hanno incontrato nei giorni scorsi il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Obiettivo dell'incontro l'acquisizione ...

Selvaggia LuCarelli confessa : 'Il 4 marzo ho votato M5s. E su Matteo Renzi...' : Selvaggia, inoltre, sui social ha recentemente raccontato della 'conversione' di suo padre alle Cinque Stelle, rivelandone la rinata passione politica che, evidentemente, ha spinto anche lei a simile ...

Parlamento : Gasparri a Carelli - tu con M5S non c’entri niente : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “L’unico numero che ho nella mia scheda sim è quello di Emilio Carelli, ed è un attestato di stima il mio, sia ben chiaro. Posso dare la mia lettura? Tu coi grillini non c’entri proprio niente, in una fase in cui la tua azienda, Sky, non ti stava trattando come meritavi, hai cercato altre dimensioni”. Così Maurizio Gasparri, in transatlantico a Montecitorio, mentre in Aula vanno avanti le ...

Camere - Carelli (M5s) si smarca : “Io alla presidenza di Montecitorio? Vi do una notizia…” : “Non sono io il nome del Movimento 5 stelle per la presidenza della Camera. Non dipende da me”. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 eletto il 4 marzo deputato con i 5 Stelle, nega di essere il nome – pure fatto in questi giorni insieme a quelli di Fraccaro e di Fico – del Movimento per la presidenza della Camera. “Vi do una notizia”, dice al termine della cena di raccolta per l’organizzazione della ...

Gianni Letta - Dagospia : l'incontro con Emilio Carelli - possibile la convergenza tra Forza Italia e M5s? : Il consueto 'flash', su Dagospia , che dà conto di un incontro che sarebbe avvenuto mercoledì. Un faccia a faccia tra il neo-onorevole Emilio Carelli , l'ex di Sky Tg 24 ora in Forza con i grillini, e ...

SALVINI E DI MAIO - “PRIMA IL GOVERNO”/ Patto Lega-M5s? Emilio Carelli potrebbe essere “centrale” : SALVINI-Di MAIO, possibile Patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

M5S punta alla presidenza della Camera : Carelli o Fico i nomi per il dopo Boldrini : La convinzione che la carica «spetti al primo partito». Montecitorio si pensa al deputato uscente o all’ex giornalista di Sky. Per lo Sport Bagatta fa un passo indietro

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora M5s : Di Maio - Carelli o Fico alla Camera per il post-Boldrini (27 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s. Clochard morto a Milano dopo nottata sotto il gelo in Stazione Centrale.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:10:00 GMT)