Carburanti | Staffetta | dopo la calma ripartono i rialzi

Carburanti : Staffetta Quotidiana - chiuso giro rialzi in week end : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Si è chiuso nel fine settimana il giro di rialzi dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa avviato mercoledì da Eni e Italiana Petroli. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana , IP ha aumentato 1,2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - persiste calma prezzi : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Settimo giorno di stasi per i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa con le quotazioni in Mediterraneo al terzo rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,546 euro/litro (-1 millesimo, ...