Campionato Sportivo Europeo Haflinger 2018

Basket - la Fip punisce le squadre giovanili che hanno giocato a perdere : “Ritiro dal Campionato e perdita del diritto sportivo” : Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca, protagoniste della gara a perdere nella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una delle squadre alla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano ...