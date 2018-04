Calenda | difficile intesa Pd-M5S

Patch 1.4 per Assassin’s Creed Origins disponibile : Calendario sfide Prove degli Dei e modalità difficile : Assassin’s Creed Origins ha introdotto la modalità difficile per le Prove degli Dei grazie al nuovo aggiornamento uscito oggi, martedì 6 marzo, praticamente l'1.4 (qui le note complete). In pratica tutte le battaglie contro gli Dei da oggi saranno ancora più difficili, soprattutto quelle contro il trio di divinità composto da Anubis, Sobek e Sekhmet. Anche Ubisoft aveva svelato che con il nuovo aggiornamento gratuito di oggi le sfide contro ...