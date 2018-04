Calenda critica il dialogo Pd-M5s e Israele ferma l' espulsione dei migranti Le notizie

ilfoglio

(Di martedì 24 aprile 2018) DAL MONDO Vincent Bolloré è in stato di fermo per corruzione. Il finanziere francese è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti ...