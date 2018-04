Calcio | Europei 2024 | la Germania si candida ufficialmente Sfida finale con la Turchia?

Cinque serie in cinque Paesi europei per accontare il Calcio dietro le quinte : Il progetto 'The Net', della tedesca Beta con Red Bull, vale 100 milioni di euro In Italia se ne occupa Cross Productions: 'Da noi diventerà commedia' progetto ambizioso, un budget da manovra ...

Calcio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisivi gli Europei - l’Italia ci prova in casa! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio maschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI ...

Barcellona-Roma 4-1 - sentenza : Calcio italiano lontano dai vertici europei - ma arbitro complice : Barcellona-Roma 4-1- Il Barcellona affonda la Roma e si prepara al match di ritorno dell’Olimpico con un piede e mezzo già in semifinale. Capitolini nettamente inferiori tecnicamente, ma spesso distratti in fase difensiva, aspetto che ha ulteriormente complicato il match di ieri sera. L’ultimo gol subito dai giallorossi è l’emblema di una Roma battagliera, ma […] L'articolo Barcellona-Roma 4-1, sentenza: calcio italiano ...

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Calcio - l’Italia pronta a organizzare gli Europei 2028? L’Italia per rilanciare il movimento : La Repubblica oggi ha riportato la notizia riguardante il desiderio dell’Italia di ospitare gli Europei 2028. L’organizzazione della rassegna continentale rappresenterebbe l’occasione per rilanciare il movimento, ko dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La candidatura era già nei piani di Tavecchio ma è stata confermata anche da Michele Uva e sembra non dispiacere, così riporta Repubblica, a Giovanni Malagò. Certo, ...

Italia - Europei 2028 per rilanciare il Calcio e rinnovare gli stadi : Il Belpaese ha come obiettivo quello di ospitare la manifestazione per rilanciare il movimento calcistico e per rinnovare e migliorare le strutture. L'articolo Italia, Europei 2028 per rilanciare il calcio e rinnovare gli stadi è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Portogallo Spagna (3-2 dts) : highlights e gol (Finale Europei Calcio a 5) : Video Portogallo Spagna (3-2 dopo i tempi supplementari): highlights e gol della Finale. I lusitani vincono questa edizione 2018 dell'Europeo di Calcio a 5.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:38:00 GMT)

